إى فاينانس تدرب موظفي الحكومة على الشراء إلكترونيا

مها أبوودن: أصدرت وزارة المالية، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تعليمات تقضى بتدريب 3 موظفين من كل جهة حكومية على عمليات الشراء المركزى لاحتياجات الجهة إلكترونيا .وتبدأ عمليات التدريب، بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة "إى فاينانس"، من يوم 27 أغسطس الجارى، ولمدة ثلاثة أيام ل

مها أبوودن:



أصدرت وزارة المالية، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تعليمات تقضى بتدريب 3 موظفين من كل جهة حكومية على عمليات الشراء المركزى لاحتياجات الجهة إلكترونيا .

وتبدأ عمليات التدريب، بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة “إى فاينانس”، من يوم 27 أغسطس الجارى، ولمدة ثلاثة أيام لتدريب موظفي الوزارات والجهات التابعة لها، ثم موظفي المحافظات ووحدات الإدارة المحلية، ثم موظفي الهيئات العامة الخدمية على التوالى .

وقالت “المالية” فى تعليماتها إن ظهور بعض المعوقات التى واجهت بعض الجهات الإدارية خلال عملية إدخال الاحتياجات الشرائية على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى خلال العام المالى الماضى .

وتعنى منظومة الشراء المركزى، أن تقوم الجهات الحكومية بوضع احتياجاتها على بوابة مشتريات الحكومية، لتقوم “المالية” نيابة عنها بالشراء بهدف تخفيض النفقات وترشيدها ، كما أن الحكومة تتبنى توجها بتفعيل المنظومة الإلكترونية على الموازنة العامة للدولة، والانتهاء من عمليات الميكنة الشاملة مع نهاية العام المقبل .

