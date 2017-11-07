إى فاينانس تختبر شحن كروت عدادات الكهرباء عن بعد

مها أبوودنتجرى شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية الحكومية، اختبارات على كروت شحن عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء .وفي مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة إن الكروت الجديدة ستمكن العميل حتى من الشحن عن طريق ملامسة

مها أبوودن





تجرى شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية الحكومية، اختبارات على كروت شحن عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء .





وفي مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة إن الكروت الجديدة ستمكن العميل حتى من الشحن عن طريق ملامسة العداد عن بعد، كما يمكنه إيداع القيمة التى يريد الشحن بها فى أماكن إعادة الشحن .





وعرض سرحان خلال المؤتمر الصحفى نموذجا من كروت الشحن عن بعد .

