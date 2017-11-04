إى فاينانس تحصل فواتير المياه بالقاهرة والجيزة

مها أبوودنوقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance الشركة الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب بالجيزة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه للمنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وكبار العملاء في شرك

مها أبوودن

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance الشركة الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب بالجيزة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه للمنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وكبار العملاء في شركة مياه القاهرة والجيزة.

حضر توقيع البروتوكول كل من: المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة، المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الجيزة.

وأكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس:”أن الشركة تفخر بالتعاون مع شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب بالجيزة لخدمة قطاع عريض من المشتركين وتخفيف الأعباء عليهم في عملية الدفع والتحصيل التى باتت تتم بضغظة زر حيث تعد شركتنا رائدة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى ولها سابقة أعمال فى مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارتها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى وتطبيقها نظم التحصيل التى تتواءم مع الاتجاهات العالمية بالتعاون مع البنك المركزى والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بهذا المشروع الذي سيخدم ملايين المشتركين سواء من المستخدمين في المنازل أو العملاء التجاريين والصناعيين وكبار العملاء من خلال قنوات التحصيل المتنوعة لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية”.

وأضاف سرحان: “يأتي هذا التعاقد ضمن الخطة الطموحة والمستمرة لشركة e-finance من خلال العلامة التجارية “خالص” لخدمة الأفراد كأكبر مجمع للفواتير وذلك بتوفير وإتاحة معظم الفواتير التي تخدم المواطن بطريقة آمنة وسهلة” كالمياه والكهرباء والغاز إلي جانب الخدمات الأخري مثل الإنترنت، التليفون الأرضي، والمحمول، ومصروفات الجامعات والتبرعات”.

وتابع: سيتم تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال قنوات دفع متعددة باعتبار إي فاينانس أكبر مجمع فواتير تمكن المواطنين من الدفع الكاش عبر فروع البنوك ومكاتب البريد ونقاط البيع وكذلك الدفع ببطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع مقدما (فيزا أو ماستركارد) من خلال تطبيق “خالص” على التليفون المحمول أو الإنترنت.

ومن جانبه قال المهندس أحمد مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة: “إن بروتوكول التعاون يأتي في ظل ما تشهده الشركة من تحديث في بنيتها التحتية والتكنولوجية لرفع العبء عن المواطنين والعملاء وتوفير خدمة جديدة حيث تخدم الشركة قرابة 15 مليون زائر ومقيم، فاتجهت إلى تحديث منظومة التعامل من خلال هذه الخدمة الجديدة والتى تواكب خطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه “.

وفي نفس السياق قال المهندس حنفي محمد حنفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الجيزة: ” إن التعاون مع إي فاينانس سيساعد على الاستفادة من التطور التكنولوجي وتحصيل الفواتير لجميع العملاء وهو ما تستهدفه شركة مياه الجيزة في الوقت الحالي “.

وتقوم منظومة التحصيل الإلكترونى لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بتسوية المبالغ المحصلة فى حساب شركتى مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والجيزة وذلك خصما على حساب البنوك المحصلة، كما يصدر النظام عددا من التقارير للمتابعة ومراجعة بيانات الدفع من قاعدة بيانات شركة المياه وقاعدة بيانات مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية.

يذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مملوكة لجهات حكومية وهى شركة وطنية متخصصة فى الدفع والتحصيل الإلكترونى وتقوم بتسوية المبالغ المحصلة بدون حساب وسيط وفقا لآلية التسوية المعتمدة من البنك المركزى ووزارة المالية وذلك من خلال شبكة تربط بين البنوك والمركزى ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية.