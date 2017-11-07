إى فاينانس: الشمول الرقمى أهم أسباب مراجعة استراتيجيتنا

مها أبوودن قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية الحكومية، إن توجه الدولة نحو الشمول الرقمى ، وإنهاء حقبة التعاملات الورقية كان أهم اسباب مراجعة استرتيجية الشركة خلال المرحلة الماضية . وأكد…

مها أبوودن

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية الحكومية، إن توجه الدولة نحو الشمول الرقمى ، وإنهاء حقبة التعاملات الورقية كان أهم اسباب مراجعة استرتيجية الشركة خلال المرحلة الماضية .

وأكد سرحان خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن التاريخ سيتوقف عند يوم ٣٠ نوفمبر المقبل الذى سيشهد التعامل بآخر شيك ورقى، ليبدأ شهر ديسمبر بالاعتماد على المنظومة التكنولوجية بالكامل ، ولن تتم أى مدفوعة إلا عن الطريق المميكن .

وقال سرحان إن وزارة المالية قامت بعمل جيد خلال المرحلة الأخيرة، وحققت حلما طال انتظاره عدة سنوات، بالتعاون مع الشركة كمشغل تكنولوجى، لتنتهى حقبة التعاملات الورقية فى ديسمبر المقبل .

وأشار سرحان إلى أن منظومة الدفع الالكترونى الحكومية تشمل المرتبات والمعاشات بما فيها تكافل وكرامة، وتشمل منظومة التحصيل الضرائب والجمارك ومدفوعات كبار الموردين الحكوميين.

وأضاف سرحان أن الشركة قامت بإعادة هيكلة، وراجعت استراتيجيتها، بهدف مواكبة التوجه نحو الشمول الرقمى.

وتابع “أصبح لدينا الآن ٤ لاين أوف بيزنس، هى الكول سنتر ومركز البطاقات ومجمع الفواتير والدعم الفنى الذى يقدم تدريبا سنويا للمهندسين والموظفين ، مكّن الشركة من الحصول على أعلى شهادة من شركة سيسكو العالمية وهى علامة الشراكة الذهبية”.