«إى فاينانس»:الحكومة تبدأ المرحلة الثانية من الشمول المالى بدعم من مجلس المدفوعات

مها أبو ودن كشف أحمد إسماعيل يعقوب، رئيس قطاع التحصيل بشركة «إى فاينانس»، شركة تكنولوجيا المنشآت المالية الحكومية، والمسئولة عن الشبكة المالية الحكومية، أن وزارة المالية تمضى حاليا فى طريقها إلى المرحلة الثانية من برنامج الشمول المالى الذى يرعاه…

مها أبو ودن



كشف أحمد إسماعيل يعقوب، رئيس قطاع التحصيل بشركة «إى فاينانس»، شركة تكنولوجيا المنشآت المالية الحكومية، والمسئولة عن الشبكة المالية الحكومية، أن وزارة المالية تمضى حاليا فى طريقها إلى المرحلة الثانية من برنامج الشمول المالى الذى يرعاه رئيس الجمهورية، وتستهدف الدولة الوصول إليه نهاية العام المالى 2021/ 2022، بتحول المجتمع المصرى إلى مجتمع مميكن بالكامل.

وأعلنت «المالية» تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى فى ميناءى بورسعيد ودمياط بالكامل، إلى جانب الجهات المشاركة فى تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية، استمرارًا لجهود الدولة فى الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم فى رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق المزيد من الشفافية، ما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

وأشارت المالية، إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لعام 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لعام 2017، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، ما يستدعى تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذى يتطلب استخدام التوقيع الإلكترونى.

وأضاف يعقوب فى تصريح لـ«المال»، أن المرحلة الثانية تشمل المتعاملين الخارجيين مع الحكومة، من مستثمرين ومجتمع أعمال وموردين ومواطنين، يتعاملون مع الحكومة فى عمليات الدفع، والتحصيل، والحصول على خدمات حكومية جمركية أوضريبية أوخلافه، وتسعى الحكومة أن يكون لكل شخص يتعامل مع الحكومة توقيعا إلكترونيا، وشهادة تصديق إلكترونى معتمدة، تغنيه عن الذهاب لمقرات الحكومة والتعامل مع الموظفين.

قال إن الحكومة نجحت خلال المرحلة الماضية من الانتهاء من مشروعها الخاص بالشبكة المالية الحكومية، وربطها بالكامل بحساب الخزانة الموحد، ونجحت فى ميكنة الوحدات الحسابية، كاشفا عن أن الوزارة والشركة نجحتا حتى الآن فى ميكنة 3 آلاف وحدة حسابية، تشملان 12 ألف موظف يتعاملون حاليا عبر خدمات التصديق الإلكترونى.

وأشار يعقوب إلى أن وزارة المالية ستطلق خدمة التصديق الإلكترونى على الإقرار الضريبى خلال الشهور القليلة المقبلة لتصبح دورة الضرائب مميكنة بالكامل، فالتحصيل إلكترونيا وتسليم الإقرار.

وقال عاطف عبد الوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، إن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركى الموحد SAD، تمهيدا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل فى الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به، وذلك على غرار ميناء دمياط الذى طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء».

وأضاف أنه يجرى حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونيا والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة.

وأوضح هانى مصطفى سامى، مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى أن تطبيق التوقيع الإلكترونى بدلا من التوقيع اليدوى يحقق العديد من المزايا الإيجابية للعمل الحكومى على رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان فى تداول المعلومات والبيانات الحكومية، حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكترونى القيام بالإمضاء يدويا على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكترونى المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التى قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتى، فيديو، نص كتابى وغيره.

وقال إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة على استخدام المنظومة الإلكترونية فى دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها فى التطبيق الرقمى لخدمات إدارة المرور.

وأضاف أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية تعمل حاليا أيضا على مد خدماتها وجميع التطبيقات الإلكترونية إلى محور قناة السويس، دعما لجهود الدولة فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة إلكترونيا بالكامل.