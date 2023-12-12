«إى إف جى هيرميس» تتوقع رفع أسعار الفائدة «200 - 300» نقطة

توقع بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» تحرك البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، والمقرر عقده فى 21 ديسمبر الجاري.

وأوضحت «هيرميس» -فى تقرير لها صدر أمس وحصلت «المال» على نسخة منه- أنها عدلت توقعاتها من تثبيت سعر الفائدة إلى الرفع خلال الاجتماع المقبل نتيجة تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الأخيرة.

وكانت جورجيفا قد كشفت مؤخرًا عن تحول محتمل فى أولويات الصندوق، باستهداف خفض معدل التضخم بدلًا من اعتماد سعر صرف مرن، ستغير من قواعد اللعبة فى السياسة النقدية بمصر.

وذكرت هيرميس أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود «المركزى المصرى» فى تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.

وأضافت أن تشديد السياسة النقدية فى ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع سعر «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، بالإضافة إلى منح «المركزى» مزيدًا من الوقت لتقييم الموقف.

ورجحت هيرميس أن يوازن «المركزى» بين تشديد السياسة النقدية وزيادة تكلفة خدمة الدين فى ظل مضاعفة مدفوعات الفوائد بنحو 2.2 مرة فى الربع الأول من السنة المالية -2023 2024.

وتوقعت هيرميس تباطؤ معدل التضخم خلال الشهر الجارى (ديسمبر) ليسجل %34 على أن يواصل تراجعه فى يناير المقبل ليغلق على %29 ثم إلى %20 مع مطلع مارس 2024.

ولفتت إلى أن تلك التوقعات تأتى نتيجة تباطؤ وتيرة التضخم على مدار الثلاثة أشهر الماضية؛ إذ هبط من ذروته عند %38 فى سبتمبر إلى %35.8 فى أكتوبر ثم إلى %34.6 فى نوفمبر من العام الجاري.

وتابعت: تراجع التضخم خلال نوفمبر كان مدفوعًا بشكل رئيسى بانخفاض أسعار السلع الغذائية إلى %64.7 على أساس سنوى مقابل %71.3 فى أكتوبر 2023.

وأوضحت أن مبادرة الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع الأساسية لم يكن لها تأثير كبير، خاصة فى ظل ارتفاع المواد الغذائية، باستثناء الفواكه والخضروات.

وأشارت إلى وجود خطرين رئيسيين يتعلقان بتوقعات معدل التضخم؛ الأول يتمثل فى توقيت ووتيرة تخفيض مستوى صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة فى ظل تصريحات “النقد الدولي”، والثانى يتمحور حول النهج المعتمد لتعديل أسعار الطاقة.