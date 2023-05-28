«إى إف جى فاينانس» تُخطط لإنشاء شركة جديدة للتمويل الصغير والمتوسط

كشف علاء العفيفى الرئيس التنفيذى لـ«إى إف جى فاينانس» أنها تُخطط لإنشاء شركة جديدة للتمويل الصغير والمتوسط «SMEs» فى إطار خطة التوسع فى المنصة المالية غير المصرفية.

وأضاف – فى حواره مع «المال»- أنه تم التقدم للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، موضحًا أنها ستركز على مجالات متنوعة منها التكنولوجيا، والأغذية و غيرهما.

وأشار إلى أن الحدود التمويلية للشركة الجديدة الخاصة بالتمويلات الصغيرة والمتوسطة ستتراوح من 200 ألف وحتى 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن الشركة لديها قاعدة عملاء مبدئية من خلال باقى أذرع الكيانات الشقيقة وهى «تنمية للتمويل متناهى الصغر» و«اى إف جى» للحلول التمويلية.

وقال «العفيفى» إن ظروف السوق الحالية وما تبعها من تغيرات فى الوضع الاقتصادي، فرضت تأثيرات على الكيانات العاملة بالمجال المالى غير المصرفى بشكل عام، من ضمنها صعوبة تحديد المستهدفات التمويلية والتوقعات للأنشطة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأحداث المتتالية على الصعيدين العالمى والمحلي، من حيث زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، موضحًا وجود عوامل أخرى تؤثر بالإيجاب على المجال المالى غير المصرفى محليا تتمثل فى استمرار زيادة الكثافة السكانية مما يخلق سوقًا جاذبة لتلك الأنشطة.

ولفت إلى أن العوامل سالفة الذكر تجعل الكيانات العاملة فى الأنشطة المتنوعة للمجال المالى غير المصرفى تقف على أرض صلبة، مشيرا إلى أن السوق لم تصل مطلقًا خلال الوقت الحالى إلى مرحلة التشبع بل هناك حاجة لطرح العديد من الأدوات والمنتجات للمستهلكين.

وفيما يتعلق بشركة «تنمية للتمويل متناهى الصغر» قال إنها تعتبر 2023 سنة لإعادة التنظيم تمهيدًا للانطلاق أكثر من كونها عاما للنمو فالعنصر الأهم من الربحية هو «استدامة الربحية».

وتوقع أن تحقق «تنمية» أرباحا جيدة فى العام الجاري، ولكن الأهم هو السنوات المقبلة، مضيفا أنه ستتم مراقبة أداء كل الفروع للوقوف على ربحية كل فرع على حدة.