«إى إف جى» تدرس إصدار سندات توريق بنحو 2 مليار جنيه خلال 2024

كشف طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة «إى إف جى للحلول التمويلية»، انها تدرس إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل، موضحًا أن الحصيلة المستهدفة حال إتمامها ستوجه لدعم أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم.

وأضاف أن هناك عدة عوامل من المفترض أن تحكم عملية الإطلاق الرسمى خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى الظروف الاقتصادية، ونمو محافظ الأنشطة التابعة للشركة.

وأوضح «العياط» أن شهية البنوك أصبحت ضعيفة للاكتتاب خلال الآونة الأخيرة، بضغط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن «إى إف جى للحلول التمويلية» أتمت مؤخرًا عملية توريق بقيمة مليار جنيه، كان مخططاً إصدارها خلال النصف الأول من العام، ولكنها تأخرت بضغط عدة عوامل.

وقال إن الظروف الحالية وعدم القدرة على التكهن بأى من التطورات المقبلة للوضع الاقتصادى تزيد من صعوبة تحديد نسب نمو متوقعة للأنشطة التابعة خلال 2024 المقبل، مؤكدًا أن زيادة تكلفة إصدار سندات التوريق تظل بمثابة تحدٍ كبير.

وكانت «إى إف چى للحلول التمويلية» أتمت أواخر سبتمبر الماضي، عملية توريق بقيمة مليار جنيه، تم تقسيمها على 3 شرائح، الأولى بنحو 15.2 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بلغت 465.5 مليون على 36 شهرًا، والثالثة بحوالى 531.3 مليون بآجال 55 شهرًا.

و«التوريق» هو إصدار شركة ما سندات تحول من خلالها ديون عملائها إلى أوراق مالية تقوم ببيعها إلى آخرين بأجل محدد مقابل عائد مجز.

وتشهد عمليات إصدار سندات التوريق رواجًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ نشرت «المال» منذ أيام مساعى شركة «تمويل للتمويل العقارى» لإصدار بقيمة 1.7 مليار جنيه نهاية نوفمبر المقبل.

كما أتمت “كونتكت القابضة” عملية بواقع 1.4 مليار جنيه إلى جانب شرائح لكيانات أخرى من بينها بالم هيلز و”وان فاينانس” وغيرهما.