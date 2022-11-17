«إى أسواق مصر» توقع مذكرة تعاون مع «شنايدر إليكتريك» لرقمنة العمليات التجارية

أعلنت شركة “إي أسواق مصر” توقيع اتفاقية تعاون مع شركة شنايدر إلكتريك مصر المتخصصة فى التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، على هامش مشاركة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وبما يدعم جهود مصر نحو التحول الرقمي لبيئة مستدامة.

وبموجب التوقيع اتفقت “إي أسواق مصر” على إتاحة خدمات عرض وتسويق جميع منتجات “شنايدر إلكتريك”من القطاعات المختلفة على منصة “إي أسواق مصر”للتوزيع والبيع التجاري مع استهداف أسواق جديدة محليًّا ودوليًّا،

بالإضافة إلى إنشاء متجر شنايدر إلكتريك الإلكتروني بكل قطاعاتها على المنصة لتوزيع وبيع كل منتجات شركة “شنايدر إلكتريك” من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة “إي أسواق مصر”.

كما يتضمن بروتوكول التعاون عرض برامج تمويلية إلكترونية متنوعة، يقدمها مختلف جهات ومؤسسات التمويل والجهات المانحة، بالإضافة إلى إتاحة المبادرات الوطنية للتمويل للتجار وعملاء “شنايدر إليكتريك” وفقًا للاشتراطات المقرَّرة.

جاءت تلك الاتفاقية فى ضوء ما تمتلكه شركة “إي أسواق مصر” من بنية تحتية عالية التقنية طبقًا لأحدث القياسات العالمية،

وتتمتع الشركة بخبرات واسعة فى مجال بناء الأسواق الإلكترونية وتشغيلها؛ ومن أبرزهم منصة إي أسواق للتجارة الإلكترونية للشركات والمستهلكين،

وبما يتناسب مع شركة شنيدر إليكتريك مصر وريادتها لعملية التحول الرقمي لإدارة الطاقة وتشغيلها الآلى في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات فى نطاق مصر والعالم وسعيها لتكون الشريك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة وجميع مشروعاتها دائمًا ما تدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتوفر كل سبل وآليات التحول الرقمي الداعم الأول للتنمية المستدامة،

لذا كانت من بين أبرز المؤسسات المشاركة فى مؤتمر المناخ، وتفخر المجموعة بتوقيع اتفاقيات التعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية للعمل المشترك نحو التحول الرقمي لبيئة مستدامة، ومن بين تلك الاتفاقيات المهمة يأتي التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك العالمية.