بورصة وشركات

«إى أسواق مصر» تتعاقد مع «البريد» و«الاتصالات» لإطلاق منصة شاملة للتجارة الإلكترونية

تضم مجموعة متنوعة وشاملة من القطاعات
أسماء السيد 9:36 ص, الأثنين, 3 يناير 22 9:36 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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كشف إسلام مأمون، الرئيس التنفيذى بـ«إى أسواق مصر» – إحدى شركات «إى فاينانس» القابضة- أنها تعاقدت مع هيئة البريد المصرى ووزارة الاتصالات بجانب جهات أخرى استعدادًا لإطلاق أول منصة شاملة للتجارة الإلكترونية فى مصر، على غرار المنصات العالمية على أن تكون بهوية قومية، موضحًا أنها ستضم مجموعة من القطاعات المتنوعة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المنصة ستضم مجموعة من المنتجات العالمية، إذ بدأت الشركة بالفعل فى عقد شراكات مع عدد من كبرى العلامات التجارية لعرض منتجاتها على المنصة التابعة بعدد من القطاعات، منها «لوريال باريس» ومجموعة «العربى» وغيرها من منتجات «Apple» و«سامسونج».

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وأكد أن هذه المنصة تُعد الأولى من نوعها فى السوق المصرية، موضحًا أن حجم استثمارات شركة «إى أسواق» بشكل عام بلغ خلال الوقت الحالى 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك نية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة من جانب الكيان الأم تُمول من حصيلة الطرح.

على صعيد آخر، كشف «مأمون» أن الشركة تعتزم خلال الفترة الأولى من العام المقبل تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة، والتى تم إطلاقها مؤخرًا، وتضم حوالى 30 موقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى تفعيل المنصة مؤخرًا، وضمت ما يزيد عن 10 مواقع أثرية على رأسها منطقة الأهرامات والمتحف القومى للحضارة والمتحف المصرى بمنطقة التحرير ومعبد الأقصر والكرنك ووادى الملوك.

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وقال إن تلك المنصة تُتيح حجز تذاكر دخول المواقع الأثرية وشراء جميع المنتجات المتعلقة بوزارة السياحة وتطوير المواقع، إلى جانب إتاحة محتوى ثقافى يمكن الاطلاع عليه، مشيرًا إلى انها متصلة بالبوابات الإلكترونية للمزارات، وتعمل برمز الاستجابة السريع لمسح التذاكر ضوئيا لتيسير وتنظيم عمليات الدخول .

تجدر الإشارة إلى أن «إى أسواق مصر» انتهت مؤخرًا من إنشاء وتشغيل 13 بوابة حديثة إلكترونية عند منافذ الدخول إلى منطقة أهرامات الجيزة، والتى تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الإلكترونى للمنطقة الأثرية.

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وفيما يتعلق بمنصة «أجرى مصر» التى أطلقتها الشركة خلال يوليو الماضى قال «مأمون» إنها حققت نجاحًا كبيرا منذ الإطلاق وحتى الوقت الراهن، وهى تُعد أول منصة زراعية إلكترونية.

يُذكر أنه تم إطلاق هذه المنصة بالتعاون بين وزارتى الزراعة والتخطيط، والبنك الزراعى، ومجموعة «إى فاينانس» وشركتها التابعة «إى أسواق مصر» ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى، بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وبما يتضمنه أيضًا من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل الإمداد.

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بقلم أسماء السيد

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