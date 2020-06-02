رياضة

«إن عدتم عدنا».. مرتضى منصور: الزج باسم الزمالك في بيان الأهلي تحرش رياضي سأرد عليه الليلة

أعلن نادي الزمالك عبر صفحة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيقوم بالرد على بيان النادي الأهلي، الذي أصدره مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب اليوم، عقب انتهاء الاجتماع بأعضاء المجلس من خلال «فيديو كونفرنس». وكان…

إسلام مصطفى 9:31 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 9:31 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن نادي الزمالك عبر صفحة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيقوم بالرد على بيان النادي الأهلي، الذي أصدره مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب اليوم، عقب انتهاء الاجتماع بأعضاء المجلس من خلال «فيديو كونفرنس».

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد تصرفات مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور ؛ تجاه لقب «نادي القرن الإفريقي».

وأوضحت صفحة مرتضى منصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنه ردها «بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول”.

وأضافت: “الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

«مكافأة التأهل».. الأهلي والزمالك يحصلان على 350 ألف دولار من «الكاف»

إسلام مصطفى 11:04 م, الأثنين, 11 مايو 20

عمر جابر: الأهلي لم يتحدث معي.. وهذا موقفي من العودة للزمالك

إسلام مصطفى 1:02 ص, الأحد, 10 مايو 20

الحضري: نادم على ترك الأهلي والماديات ليست السبب

أحمد صبري 1:23 ص, الجمعة, 24 أبريل 20

شوبير يرد على تصريحات حسين السيد: الزمالك حقق ألقابه بشرف فهل نالها الأهلي بقرف

إسلام مصطفى 12:02 م, الأثنين, 13 أبريل 20

حسني عبدربه عن خليفته في الملاعب: يعجني طارق حامد وسعيد بأداء السولية

إسلام مصطفى 12:40 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

اتحاد الكرة يرفض استئناف الزمالك ضد قرار اعتباره منسحبًا أمام الأهلي

إسلام مصطفى 9:04 م, الخميس, 19 مارس 20