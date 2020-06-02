«إن عدتم عدنا».. مرتضى منصور: الزج باسم الزمالك في بيان الأهلي تحرش رياضي سأرد عليه الليلة

أعلن نادي الزمالك عبر صفحة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيقوم بالرد على بيان النادي الأهلي، الذي أصدره مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب اليوم، عقب انتهاء الاجتماع بأعضاء المجلس من خلال «فيديو كونفرنس». وكان…

أعلن نادي الزمالك عبر صفحة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيقوم بالرد على بيان النادي الأهلي، الذي أصدره مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب اليوم، عقب انتهاء الاجتماع بأعضاء المجلس من خلال «فيديو كونفرنس».

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد تصرفات مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور ؛ تجاه لقب «نادي القرن الإفريقي».

وأوضحت صفحة مرتضى منصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنه ردها «بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول”.

وأضافت: “الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا».