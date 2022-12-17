«إن درايف» تطلق خدمة الرحلات بين المدن بأسعار تبدأ من 140 جنيها

أعلن تطبيق ان درايف لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خلال ديسمبر الجاري عن إطلاق مزايا وخدمات جديدة خاصة بالرحلات بين المدن والمعروفة باسم inDrive بين المدن التي أصبحت متوفرة حالياً في 17 مدينة من الدلتا إلى الصعيد بـ أسعار رحلات تبدأ من 140 الى 1500 جنيها، وفقاً للمسافات بين المدن وبدون الحصول على رسوم خدمة في هذه المرحلة ولكن الرحلة الوحيدة المستثنى من هذه الميزة هي الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ولكن بأسعار أقل ثلاث مرات عن رحلات التطبيقات المنافسة.

وقالت الشركة في بيات صحفي اليوم ان ان درايف تتوافر خدماتها في أكثر من 700 مدينة في 47 دولة حول العالم وتم تحميل تطبيق إن درايف أكثر من 150 مليون مرة ، وتطورت إن درايف من مجرد شركة لخدمات النقل الذكي الى أن أصبحت سوقًا للخدمات بما في ذلك النقل بين المدن وخدمات الشحن والخدمات المحلية والبحث عن الوظائف والتوصيل.

وأوضحت ان الشركة اصحبت مع بداية عام 2021 ، أصبحت inDrive يونيكورن بعد إغلاق جولة استثمار بقيمة 140 مليون دولار مع إنسايت بارتنرز ، وجنرال كاتاليست ، وبوند كابيتال ، والتي قدرت الشركة بـ 1.23 مليار دولار.

يشار الى ان ان درايف بدأت نشاطها الاجتماعية في مصر خلال عام 2022 مع “قمة ترافيرس” التي أقيمت في الـ الرابع والخامس من شهر مارس ، وهي أكبر قمة سنوية لطلبة المدارس الثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما نظمت ان درايف بطولة دوري بالشراكة مع تطبيق Find Me Football خلال شهر رمضان المبارك،وتم الإعلان عن العديد من المسابقات والجوائز خلال الشهر الكريم للفرق المشاركة في الدوري وأيضًا للأشخاص الذين شاركوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت هناك أكثر من 500 مباراة كرة قدم خلال شهر رمضان في أماكن مختلفة بـ مصر.

في منتصف شهر يوليو ، اعلنت ان درايف عن رعايتها لنادي بيراميدز لموسم 2021-2022 في الدوري الممتاز، وذلك من خلال مؤتمر صحفي حضره العديد من وسائل الإعلام ونجوم الفريق من بينهم اللاعب أسامة جلال ، وكانت مباراة بيراميدز والزمالك هي أولى المباريات التي ظهرت فيها ان درايف كـ راعي للنادي في الدوري الممتاز، وصنفت ضمن أعلى المباريات مشاهدة لهذا الموسم بعدد مشاهدات تجاوز الـ 40 مليون، كما احتل نادي بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز.

ومن أجل سلامة السائقين لدى ان درايف، وزعت ان داريف على 600 سائقًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية “خوذات” وهي مبادرة اجتماعية بهدف الحفاظ على سلامة السائقين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس حرص ان درايف عليهم وعلى سلامتهم، وضمان بيئة عمل آمنة لهم خلال ساعات عملهم.

أطلقت “ان درايف” خدمة المتخصص في القاهرة والإسكندرية في شهر سبتمبر، والتي تتيح للعملاء إمكانية العثور على متخصصين من مختلف القطاعات ، مثل ميكانيكي السيارات ، السباكين ، الكهربائيين وخبراء تجميل.



وبالتزامن مع الحملة العالمية لتغيير العلامة التجارية في شهر أكتوبر الماضي، أقامت ان درايف احتفالاً كبيراّ للإعلان عن تغيير اسم العلامة التجارية من” ان درايفر” الى “ان درايف” بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، حيث جاء تغيير العلامة التجارية لتعبر عن معاني وأهداف الجديدة للشركة.

وفي الـ 24 من شهر أكتوبر ، احتفلت “ان درايف” بمرور عامين على تواجدها في مصر وذلك بعد التوسع الكبير الذي حققته في السوق المصري ويعكس وجود علاقة وطيدة بين التطبيق والعميل الذي وجد في ان درايف نموذج عمل جعل حياته أكثر سهولة وبساطة، ومصر أصبحت تمثل نسبة كبيرة من شبكة إن درايف العالمية وتم تحميل التطبيق أكثر من 9 ملايين مرة في مصر، أما عن الـ 5 مدن مصرية الأعلى استخداما و تواجدا لـ inDrive هي: القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، والإسماعيلية، والغردقة، وكانت مدينة السويس هي أول انطلاقة لـ inDrive بـ مصر في سبتمبر 2020.