«إن درايف» تحتفل بمرور عامين على تواجدها في مصر

احتفلت شركة إن درايف لخدمات النقل الذكي بمرور عامين على تواجدها بالسوق المصرية، محققة العديد من الإنجازات والنتائج، من أهمها وجود علاقة وطيدة بينها وبين العميل المصري ونموذج عملها الذي يتناسب مع أسلوب وطريقة حياته، بعدد تحميلات للتطبيق وصلت إلى 9 ملايين تحميل في مصر.

مدير تسويق شركة inDrive في الشرق الاوسط و افريقيا: 9 ملايين عملية تحمي للتطبيق في مصر …و خدماتنا تشمل رحلات بين المدن المصرية و خدمات شحن

وصرحت نهى عمار مدير تسويق لشركة inDrive في الشرق الاوسط وافريقيا :”مصر تمثل نسبة كبيرة من شبكة إن درايف العالمية وتم تحميل التطبيق أكثر من 9 ملايين مرة في مصر ، علاوة على تواجدنا في 5 مدن مصرية منها القاهرة ، الإسكندرية ، دمياط ، الاسماعيلية والغردقة، كما نخطط لتغطية خدماتنا لكافة أنحاء الجمهورية وكانت مدينة السويس هي أول انطلاقة لـ inDrive بـ مصر في سبتمبر 2020 “.

واضافت، : ” نعتبر السوق المصري هو واحد من أهم الاسواق في الشرق الاوسط وهو سوق مهم بالنسبة إلينا وعلى مدار العامين الماضيين توسعت خادمتنا في مصر لتشمل الرحلات داخل وبين المدن وخدمات الشحن ، بالإضافة إلى تقديمنا مؤخرا خدمة المختص التي أطلقت شهر سبتمبر الماضي، ويستطيع من خلالها المستخدم طلب ميكانيكي او سباك او متخصص تجميل ، لاننا اصبحنا منصة من أجل تقديم الخدمات الحضرية”.

وتابعت :”اخترقت شركة إن درايف السوق المصري في 2020 بمبدأ منح الكابتن والمستخدم الحق في التفاوض على سعر الرحلة والحصول على أقل نسبة من الرحلة والتي تصل لـ 12% -وليس أكثر- بينما يفرض المنافسين نسبة عمولة على الرحلة تتراوح ما بين 20 الى 25% .”

و اشارت إلى ان الشركة ، تعطي للمستخدم فرصة للموافقة على ظروف وسعر الرحلة مع الكابتن، وذلك لأنه يسمح للكابتن برؤية نقطة بداية الرحلة ونقطة الوصول قبل الموافقة عليها ، كما يمنح المتسخدم الحرية في اختيار الكابتن الذي يرغبه بناء على تقييم الخاص به على التطبيق.

يذكر ان ، إن درايف تعد واحدة من أسرع شركات النقل الذكي نموًا في العالم، حيث تم تحميل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة حول العالم و متواجدة في أكثر من 700 مدينة في 47 دولة ، يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، والمحاور الإقليمية في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا مع أكثر من 2000 موظف في جميع أنحاء العالم.