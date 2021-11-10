«إن إتش إم سى» تحصل على 72 فداناً لإقامة مدينة طبية متكاملة فى «الشروق»

حصلت «إن إتش إم سى» على الموافقة بتخصيص قطعة الأرض الواقعة على طريق السويس

علمت «المال» أن شركة «إن إتش إم سى» العاملة فى مجال الخدمات الطبية، حصلت على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتخصيص مساحة 72 فدانًا بمدينة الشروق الجديدة، بغرض إقامة مدينة طبية متكاملة.

وحصلت «إن إتش إم سى» على الموافقة بتخصيص قطعة الأرض، الواقعة على طريق السويس بقرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، طبقا لآلية التخصيص الفورى.

وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على إنهاء إجراءات التراخيص، ومن المتوقع أن تنطلق الأعمال الإنشائية للمدينة مطلع 2022.

وبحسب الموقع الرسمى لـ«إن إتش إم سى»، تأسست الشركة عام 2017، لاستهداف سوق تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

أشار الموقع إلى أن أحد مشروعاته المستقبلية هو إقامة مدينة طبية متكاملة أطلق عليها «مدينة جنة»، وأنه سيتم إنشاؤها بالتعاون مع عدد من الجهات الكبرى فى المجال الطبى وهى «مجموعة سانت جورج للرعاية الصحية، وNHMC MEDICAL SERVICE مصر، وجامعة برمنجهام، إمبريال كوليدج لندن، وجامعة شيفيلد، وBDP Architects».

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت منذ أيام عن طرح قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمدينة الشروق، بغرض إقامة مدينة طبية، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل الطرح والشركات المتقدمة بنهاية الشهر الحالى.

وتشهد منطقة شرق القاهرة إقامة مدينة طبية أخرى على مساحة 140 فدانًا، تم تخصيصها لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، والتى تعد المدينة الطبية الأكبر فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.