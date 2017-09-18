إن أي كابيتال: الطروحات الحكومية تعالج فجوة سوق المال

منى عبدالباريقال أشرف أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال، إن مصر حاليا وعقب خمس أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح لما تحتاج إليه. ويرى أن قرار تحرير سعر الصرف خلق مناخًا استثماريًا أفضل، وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية في الجانب المالي برنامج وقلص م

منى عبدالباري

قال أشرف أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال، إن مصر حاليا وعقب خمس أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح لما تحتاج إليه.



ويرى أن قرار تحرير سعر الصرف خلق مناخًا استثماريًا أفضل، وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية في الجانب المالي برنامج وقلص من الفجوة في عجز الموازنة.

وأشار غزالي الذي يعمل لدى جهة تمثل مستشارا لعملية الطروحات الحكومية بالبورصة، إلى أن الحكومة تتجه لتيسير عمل القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر من الماضي.

وتوقع أن تسهم الطروحات الحكومية في سد الفجوة التي يعاني منها سوق المال، في الاستثمارات الخاصة بالقطاع اللوجيستي، والقطاع العقاري أيضا.

يذكر أن الحكومة قررت طرح نسبة بنحو 24% من سلسلة من الشركات المملوكة لها بالقطاعات المختلفة بالبورصة، بقطاعات البنوك والعقارات.



ويرى غزالي أن هذه الطروحات مختلفة عن تجربة سابقة للحكومة أجريت في التسعينيات، إذ قامت الدولة في هذه الطروحات باللجوء إلى مستشارين لاختيار الشركات الناجحة التي من الممكن إدراجها، ويكون لها قيمة للمستثمرين الجدد والحكومة، ما قد يساعد على سد الفجوة في سيولة في سوق المال.

وتابع: “لأننا نعمل كمستشارين القطاع العام كنا متشككين من أن هناك بعض الشركات جيدة، ولكن ما يمكنني قوله بعد عمل برنامج الطروحات هناك فرص كثيرة لشركات كبيرة ذات جودة وإدارة جيدة وأساسات هذه الشركات التي رأيناها التي ستطرح في السوق.

ويقول غزالي إن هناك حوالي 10 شركات كبيرة وهي نموذج أعمال جيد وبعض البنوك الاستثمارية والمحلية والدولية، ولكن لست واثقا أننا سنرى نتاج هذا قبل نهاية العام ولكننا سنرى عرضا أجنبيًا مع نهاية العام.

ويرى أن تحسين البيئة ومناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة ويسرًا وتيسيرًا يمثل التحدي لتحسين الأعمال في مصر لأن الفرص موجودة في كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود.

وتابع: “أعتقد أنه من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب يخافون من دخول من المعاناة من كل هذه التعقيدات، فإذا عملنا على إزالة هذه المعوقات سنشهد تطورا كبيرا وأعتقد أن الحكومة ملتزمة بهذا ولا أعرف لأي مدى ولكنه موجود”.