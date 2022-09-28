إن أى كابيتال : صندوق «مكاسب» يوفر ميزة تأمينية للمستثمر

كشف محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ان أي كابيتال، أن إطلاق صندوق جي اى جي النقدي تحت اسم مكاسب، و الذي تديره شركته يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة لتقديم منتجات مبتكرة وجديدة لتناسب كافة شرائح المستثمرين.

وأضاف أن الصندوق به مزايا مجتمعة تصدر لأول مرة في السوق المصري، حيث إنه صندوق نقدي متوافق مع الشريعة، وأحد إصداراته تعطي ميزة تأمينية للمستثمر، مما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين.

والجدير بالذكر أن شركة ان اى كابيتال أطلقت خلال الثلاث سنوات الماضية صندوق للدخل الثابت 15/30 و صندوق نقدي “سيولة” الذين حققوا اعلى معدلات العائد للمستثمرين، كما أطلق صندوق التعليم حياة، ووصل حجم الأصول التي تديرها شركة ان أي كابيتال حاليا قرابة العشرة مليار جنيه، وتهدف لمضاعفة هذه الأصول خلال العامين القادمين.