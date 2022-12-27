إن آي كابيتال: غلق الاكتتاب في صندوق «سهمي» بأكثر من 80 مليون جنيه

قالت شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، إنه تم غلق باب الاكتتاب في صندوق “سهمي”، صندوق الاستثمار في الأسهم المصرية ذو العائد الدوري التراكمي لشركة “إن آي كابيتال” بحجم اكتتاب تخطى 80 مليون جنيه، بما يعادل أكثر من ثلاث أضعاف القيمة المستهدفة.

ما يعادل أكثر من 3 أضعاف القيمة المستهدفة

والجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب الاكتتاب الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022 بحجم اصدار مستهدف 25 مليون جنيه، وتلقّت شركة “إن آي كابيتال” طلبات أدت الى تغطية الإصدار بأكثر من 3 أضعاف الحجم المستهدف للصندوق.

ويتم ابتداءاً من اليوم فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد بشكل يومي في وثائق صندوق “سهمي”، وذلك عن طريق شركة “عربية أون لاين” للأفراد والمؤسسات، بالإضافة الى شركة “إن آي كابيتال” للمؤسسات الكبرى.

وعبر محمد متولي “الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال عن فخره بالنجاح الهائل الذي حققته شركة “إن آي كابيتال” في تغطية الإصدار الأول لصندوق “سهمي” بأكثر من 3 أضعاف الإصدار المستهدف والذي يعكس السمعة الطيبة للشركة، وخبرة وكفاءة العاملين بالشركة على اصدار وترويج الصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة، ودعم وثقة شركاء النجاح من المستثمرين في “إن آي كابيتال”.

وأعرب متولي عن تطلعه في أن يكون صندوق «سهمي» بما يتيحه من إمكانية شراء واسترداد الوثائق يوميا هو الخيار الأفضل للأفراد الذين يريدون الاستثمار في البورصة وليس لديهم الوقت أو الإمكانيات الكافية لدراسة الأسهم المختلفة ومتابعة تطورات الاقتصاد والبورصة يوميا.

وقال محمد النبراوي رئيس قطاع إدارة الأصول على إصدار الصندوق الجديد: “يمثل صندوق “سهمي” خطوة جديدة لإدارة الأصول في “إن آي كابيتال” والذي يتماشى مع استراتيجيتها نحو تنويع منتجاتها الاستثمارية من صناديق الاستثمار لتناسب كافة شرائح المستثمرين، حيث تدير “إن آي كابيتال حالياً 5 صناديق هي صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة”، وصندوق سيولة النقدي، وصندوق”30/15″ لأدوات الدخل الثابت، وصندوق جي آي جي “مكاسب” النقدي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأخيرًا صندوق سهمي حيث أن الأسهم حاليًا تمثل فرصا جذابة نظرًا لانخفاض مضاعف ربحية السوق إلى نحو 5 مرات وتزداد جاذبيتها في الفترات التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة.