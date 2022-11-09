إن آي كابيتال تعلن إغلاق الاكتتاب في صندوق «مكاسب» بأكثر من 377 مليون جنيه

أعلن محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “ان آى كابيتال” عن غلق باب الاكتتاب في صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات (مكاسب) بحجم اصدار تخطى 377 مليون جنيه.

مبكرا عن موعده نتيجة الإقبال القوي على الاكتتاب

ويأتي غلق باب ً الاكتتاب قبل موعده المحدد في 27 نوفمبر 2022 نتيجة الإقبال الكبیر الذي شھده الاكتتاب حيث تم تغطية حجم الاصدار المستھدف ( 50 ملیون جنیھا) بأكثر من ً 7.5 مرة.

وأشار متولي أيضا إلى أنه سيتم ابتداءا من الغد فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد يوميا فى وثائق صندوق ” مكاسب ” عن طریق شركات “عربیة أون لاین” و”الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج و تغطية الاكتتاب” للأفراد والمؤسسات، بالإضافة الى شركة “إن آي كابیتال” للمؤسسات الكبرى.

وفي ھذا الإطار علق محمد متولى قائلا إن النجاح الھائل الذي حققته شركة “إن آي كابیتال” الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي ومدير الصندوق في طرح صندوق “مكاسب” يأتي دلیلا على تمیز العائد علي الصناديق التي أسستها وتديرها الشركة حتي الآن”.

وأضاف:” طرح صندوق استثمار نقدي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات ويتمتع حملة وثائقه من الافراد في إصداره الأول بميزة تأمينية يلبي احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات في وجود أداة ادخارية واستثمارية مميزة ومختلفة عن المتاح حاليا بالسوق، و نشعر بالفخر بأن هذا النجاح ياتى بالرغم من التحديات التي نواجهها والمتمثلة فى استمرار سحب السيولة من السوق لكبح جماح التضخم وقيام البنوك باصدار شهادات استثمار ذات عوائد استثمارية عالية منافسة.”