إن آي كابيتال: الفرص تنتظر بنوك الاستثمار

أعلنت شركة “إن آي كابيتال”- المسئولة عن إدارة البرنامج الوطني للاكتتابات العامة نيابة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- عن عميق تقديرها لكل التحالفات الاستثمارية التى لم تفز بإدارة طرح شركة انبى- أولى الشركات التى تضمنها برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة منذ أيام.

علق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال أشرف غزالي بأن عجلة برنامج الطروحات قد بدأت بقوة، ونحن حريصون على نجاح البرنامج ككل بصفة عامة، وهذا الطرح بصفة خاصة من خلال اختيار أنسب تحالف بقيادة سي آي كابيتال مع جيفريز إنترناشونال ليميتد والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، معربا عن ثقته بخبرتهم الكبيرة في إدارة الاكتتاب العام لنسبة تصل إلى 24٪ من رأس المال المصدر لشركة انبى في البورصة.

وأضاف الغزالى “إن آى كابيتال تسعى لدعم شراكتها مع كل التحالفات الأخرى وذلك من خلال المضى قدما فى برنامج الطروحات الذى سيستمر سنوات والذى يعد أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسوق الأوراق المالية لمصر فى الفترة القادمة”.

تقوم شركة إن آى كابيتال بتقييم الشركات المملوكة للدولة بهدف تحديد الأولويات لضمها الي برنامج الطروحات الوطنى لضمان استمرارية البرنامج بشكل ناجح وجاذب للمستثمرين المصريين والأجانب، كما تتولى الشركة تقديم المشورة لهيكلة رأسمال تلك الشركات، وإعداد طلبات تقديم العروض وإرسالها للتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة، وتقييم المتقدمين واختيار التحالفات الفائزة طبقا لأفضل المعايير المتبعة داخلياً وخارجياً بهدف حماية مصلحة الدولة وتقديم الأفضل للمستثمرين.

ومن جانبه، قال المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة إن آى كابيتال إيهاب سويلم “تتمتع شركة إنبي بسجل حافل من النجاحات في قطاع النفط والغاز المصري تحت قيادة إدارية استثنائية مما يؤهلها لاستهلال برنامج الطروحات الذى يهدف لشراكة ناجحة وفعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان الالتزام ببرنامج الإصلاح الإقتصادي على المدى الطويل”.