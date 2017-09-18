إن آي كابيتال: الجانب الأكبر من الطروحات الحكومية زيادات رؤوس أموال

قال أشرف الغزالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آى كابيتال” إن الجانب الأكبر من الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة، سيتم عبر زيادات رؤوس الأموال بغرض تمويل التوسعات وإعادة الهيكلة وتحقيق الشفافية.

وأشار “الغزالي” في تصريحات على هامش مؤتمر “يورومني، المنقعد اليوم الإثنين، إلى أن دور الشركة يتمثل في تقديم الاستشارات المالية للحكومة حول مدى صلاحية الشركات للطرح بالبورصة من عدمه، وتحديد الأهم والأصلح لإعادة الهيكلة عبر البورصة.

وتتولى شركة “إن آى كابيتال” مهام مستشار الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.

وأضاف أنه قد يتم تحويل أسهم الشركات المقرر طرحها بالبورصة إلى شهادات إيداع مستقبلا لتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة أحجام التداولات عليها، لكن الأولية في الوقت الحالي للسوق المحلية.