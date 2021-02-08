إن آى كابيتال: خطة الاستثمار المباشر العام الحالى تركز على 3 قطاعات

تضع شركة إن آى كابيتال – ذراع الاستثمار لبنك الاستثمار القومى، خطة للاستثمار المباشر فى العام الحالى تركز على 3 قطاعات، تشمل إضافة أنشطة جديدة، بجانب تطبيق خطة لتطوير شركة عربية أون لاين للسمسرة التىتم الاستحواذ عليها مؤخرا.

كشف ذلك محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ “إن آى كابيتال”، فى حوار هاتفى مع “المال” أوضح فيه المجالات التى ستركز عليها الشركة العام الحالى فى مجال الاستثمار المباشر، والقطاعات الجاذبة للاستثمار، وتلك المرجح لها النجاح حال طرح شركاتها بالبورصة المصرية، فى ظل ظروف فيروس كورونا، كما طرح رؤيته للاقتصاد المصرى.

و استهل متولى حديثه حول خطة الشركة للاستثمار المباشر، البالغ قيمة محفظته 1.5 مليار جنيه شاملة محفظة شركة «أيادى» للتنمية والاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على 3 قطاعات أساسية هى الإعلام الرقمى، والمنشآت العقارية الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالى.

متولي: ندرس الدخول كشريك فى شركتين للإعلام الرقمى

وأوضح أنه على صعيد الاستثمارات فى قطاع الإعلام الرقمى، تدرس إن «آى كابيتال» حاليا شركتين فى المجال للدخول كشريك، عبر زيادة رأس المال للتوسع فى الأنشطة.

إضافة التأمين متناهى الصغر لـ”تمويلى”

وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية غيرالمصرفية، أشار متولى إلى أن الشركة تعتزم اختراق مجال التمويل الاستهلاكى للمساهمة فى رفع القدرة الشرائية للمواطن، كما ستواصل توسعاتها فى شركة «تمويلى» للتمويل متناهى الصغر، وإضافة نشاط التأمين متناهى الصغر.

وفيما يتعلق بالاستثمار فى العقارات الصناعية، أشار متولى إلى أنه سيتم بالتعاون مع شركة أيادى للتنمية والاستثمار، وعبر توفير ورش صناعية مرفقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى.

المدفوعات الإلكترونية يعد المجال الأكثر جاذبية حالياً

وحول الطرح الأول المتوقع من برنامج الطروحات الحكومية العام الحالى، قال متولى إنه يصعب التنبوء بالتوقيت الدقيق لأول طرح، وذلك فى ظل التغيرات التى تمر بها السوق، ومدى جاهزيتها لاستقبال الطروحات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن القطاع الجاذب للمستثمرين حاليا هو تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.

ويقول متولى إن هذا القطاع يُعتبر من القطاعات القوية وذات الأهمية فى الوقت الحالى، فضلا عن أن ظهور فيروس كورونا وما فرضه من عمليات تباعد، أظهر بقوة أهمية القطاع المُلحة للدول، والأفراد، والشركات، التى باتت تخصص اعتمادات خاصة للرقمنة والمدفوعات الإلكترونية.

وأكد أن السوق أصبحت متعطشة لطروحات جديدة خاصةً فى قطاعات المدفوعات الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والأدوية، والأغذية.

جدير بالذكر أن رئيس شركة «آى فاينانس» للمدفوعات الإليكترونية صرح فى وقت سابق لـ”المال” أنه يتوقع طرح حصة من شركته بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى الربع الأول من العام الحالى.

وحول نشاط إدارة الأصول أشار متولى إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أصولها المدارة إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه حاليا، عبر التوسع فى محافظ أدوات الدخل الثابت، والأسهم، موضحا أن هناك مفاوضات جارية حاليا لإطلاق صندوق جديد للدخل الثابت مع الجهات ذات الصلة.

كانت «إن آى كابيتال» قد فتحت باب الإكتتاب فى صندوقها النقدى “سيولة” فى 10 يناير الماضى، والذى يعد أول صندوق نقدى مؤسس من قبل مديرى الاستثمار ويستهدف جميع مليارى جنيه خلال العامين المقبلين.

وكشف متولى عن وجود خطة توسعية لنشاط شركة «عربية أون لاين» للسمسرة لعملاء المؤسسات، وتداولات الأفراد، بجانب خطة تطوير وضخ استثمارات جديدة، وذلك بهدف دعم الشركة للتقدم بالترتيب العام بين شركات السمسرة فى هذه السنة.

كانت إن آى كابيتال استحوذت على عربية أون لاين نهاية 2020، فى صفقة قيمتها 75.2 مليون جنيه، فى خطوة هى الأولى لتحقيق التكامل فى خدماتها المالية غير المصرفية.

وجاءت عربية اون لاين فى المركز السابع بالترتيب العام لشركات السمسرة فى شهر يناير الماضى، مستحوذة على حصة سوقية %4.1، محققة قيم تداولات 2.4 مليار جنيه، كما جاءت بالترتيب الرابع على صعيد تعاملات الأفراد بحصة سوقية %5.2، وقيم تعاملات 2.3 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمى صادر عن البورصة المصرية.

وحول وضع الاقتصاد المصرى، قال متولى إنه حقق أداء قويا نسبيا مقارنة بالاقتصادات الأخرى، مرجحا معدل نمو للناتج المحلى %3.5، موضحا أنها نسبة أقل من تلك التى كانت متوقعة منذ عامين، ولكنها جيدة بالنظر لظروف فيروس كورونا، والنمو السلبى لبعض الاقتصادات العالمية.

ويرى متولى أن عنصر القوة الذى يعتمد عليه الاقتصاد المصرى يكمن فى تنوع أنشطته، موضحا أنه رغم تأثر القطاع السياحى، أن الاقتصاد تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

واستبعد متولى عودة تعافى القطاع السياحى سوى فى الربع الأخير من 2021، مرجحا معه عودة معدلات نمو الناتج المحلى لمستوياتها السابقة ما قبل فيروس كورونا.

وتوقع متولى موجة قوية من الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، خاصة وأن التقييمات الحالية للسوق جاذبة للمستثمر طويل الأجل، مدللا على ذلك بصفقات الاستحواذ العديدة التى حدثت منذ بداية العام الجارى، ومنها صفقة استحواذ «إن آى كابيتال» على «عربية أون لاين»، واستحواذ بنك أبو ظبى الأول على بنك عودة، واستحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية على بلوم مصر.

ورجح متولى أيضا أن تشهد البورصة المصرية موجة تدفقات نقدية قوية بداية من الربع الثانى من العام الحالى، بدعم من انتهاء آجال شهادات الاستثمار ذات العائد %15، والتى نجحت فى اقتناص 3 مليارات جنيه خلال 6 أشهر، فضلا عن خفض البنك الأهلى الفائدة على شهادات استثمار لأجل أقل 3 سنوات، ما يجعل البورصة محط أنظار المستثمرين مجددا.