«إن آى كابيتال» تدعو 7 بنوك استثمار لمناقصة طرحى «أموك والشرقية للدخان»

■ تم اختيارها بناء على قيم التداولات المنفذة ..ومساع لعقد تحالفات مع كيانات خارج القائمة إيمان القاضى وأحمد على ومصطفى طلعت: أرسلت شركة إن آى كابيتال – بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات الحكومية - مذكرة لسبعة بنوك استثمار،…

■ تم اختيارها بناء على قيم التداولات المنفذة ..ومساع لعقد تحالفات مع كيانات خارج القائمة





إيمان القاضى وأحمد على ومصطفى طلعت:

أرسلت شركة إن آى كابيتال – بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات الحكومية – مذكرة لسبعة بنوك استثمار، تدعوها من خلالها للمشاركة بمناقصة اختيار المستشار المالى، لطرح شركتى الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك.

وقالت مصادر لـ«المال» إن بنوك الاستثمار السبعة هى المجموعة المالية هيرميس، وسى آى كابيتال القابضة، وبلتون، وإتش إس بى سي، وإتش سي، وفاروس، وأرقام.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن اختيار القائمة تم بناء على قيم التداولات التى نفذتها خلال فترة زمنية معينة وبصفة خاصة للمؤسسات.

وأضافت أن آخر موعد لتقديم العروض المالية والفنية الأحد المقبل، وتعتزم البنوك المختارة إرسال عروضها قبل ذلك التاريخ، موضحة أنه لا يمكن عقد تحالفات بين بنوك الاستثمار السبعة وبعضها للتقدم لمناقصة المستشار المالي، ولكن يستطيع أحدها عقد تحالف مع بنك آخر من خارج القائمة.

وكشفت المصادر أن كلا من إتش إس بى سى وفاروس يتحركان فعليًا لعقد تحالفات مع كيانات أخرى، كما تدرس شركة سى آى كابيتال وإتش سى الأمر.

وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية بخمس شركات تابعة لها مدرجة بسوق المال قبل نهاية العام الحالي، وذلك فى إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة فى البورصة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص دور الدولة فى إدارة الكيانات العامة.

و تشمل الشركات الخمس كلا من مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان «إيسترن كومباني«، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبوقير للأسمدة.

وأظهرت المؤشرات المالية للإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك خلال العام المالى 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة %36، لتبلغ 1.49 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار فى الفترة المقارنة.

كما أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية – إيسترن كومبانى خلال العام المالى 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة %42، لتبلغ 4.2 مليار، مقابل 2.9 مليار فى العام المالى السابق.

