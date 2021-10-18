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«إنيوس» البريطانية تستثمر 2.3 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا

إنيوس تطور خارطة طريق لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المصافي
أحمد فراج 11:09 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 11:09 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أعلنت شركة إنيوس (Ineos)، أكبر منتج للهيدروجين في أوروبا، أنها بصدد استثمار أكثر من ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في محطات للتحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في جميع أنحاء أوروبا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت إنيوس في بيان إن أول محطات ستبنى في النرويج وألمانيا وبلجيكا على مدى السنوات العشر المقبلة مع التخطيط لبناء محطات أخرى في بريطانيا وفرنسا. ولم يحدد البيان المدة الإجمالية للاستثمار.

إنيوس تعتزم العمل عن كثب مع الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي

وأضافت إنيوس أنها تعتزم العمل عن كثب مع الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي الذي جعل الهيدروجين جزءا رئيسيا من خطته للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وقالت إنيوس في الشهر الماضي إنها ستحول مصنعها الاسكتلندي للبتروكيماويات ومصفاة النفط في جرانجماوث للعمل باستخدام الهيدروجين بتكلفة تزيد عن مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما بحلول عام 2045.

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وفى الشهر الماضى، أعلنت إنيوس عن خطط لاستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني في مصفاة جرانجماوث Grangemouth في اسكتلندا كجزء من جهودها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045.

سيتم بناء الاستثمار على التخفيض بنسبة 37% في صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الموقع التي حصلت عليها شركة إنيوس في عام 2005.

إنيوس تعلن عزمها استثمار أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني

وكانت إنيوس قد وعدت سابقًا باستثمار أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في المشروعات المعتمدة والجارية لمصفاة النفط الخام. استثمرت الشركة في محطة طاقة جديدة .

ومن المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2023. ستوفر المحطة الطاقة لجميع العمليات في الموقع وستساعد في تعويض ما لا يقل عن 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

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وقالت إنيوس إن الإعلان الأخير سيسهل المرحلة التالية من انتقال المصفاة إلى صافي صفر.

يتم تشغيل مصفاة جرانجماوث بواسطة بترو إنيوس Petroineos ، وهو مشروع مشترك أنشأته إنيوس و بترو شينا PetroChina في عام 2011.

إنيوس تطور خارطة طريق لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المصافي

طورت شركة إنيوس خارطة طريق لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المصافي بأكثر من 60% بحلول نهاية هذا العقد.

وتخطط إنيوس لتحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الاستثمارات وإقامة شراكات وتنفيذ مشاريع مبتكرة.

تدعو خارطة الطريق جميع الشركات في مصفاة جرانجموث إلى استخدام الهيدروجين.

تخزين ما لا يقل عن مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030

وقالت إينيوس إنه بحلول عام 2030 ، سيصاحب ذلك احتجاز الكربون وتخزين ما لا يقل عن مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وكجزء من هذه المبادرة ، ستلتقط بترو إنيوس ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الهيدروجين الحالي وستبني أيضًا مصنعًا لإنتاج الهيدروجين لدعم احتجاز الكربون.

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وقالت إنيوس إنه بالإضافة إلى كهربة المعدات الرئيسية، فإنها ستساهم بشكل أكبر في تقليل الانبعاثات من خلال المزيد من الاستثمار في الحفاظ على الطاقة وتحسينها.

قال ستيوارت كولينجز ، الرئيس التنفيذي لشركة Ineos O&P UK: “التحدي الذي نواجهه هو توفير خارطة طريق لضمان الانتقال إلى صافي القيمة الصفرية.

لا يمكن القيام بذلك إلا إذا ظللنا قادرين على المنافسة عالميًا واستبقنا تغيير اللوائح والتشريعات. تحقيق. الهيدروجين سوف يفعل تلعب دورًا مهمًا للغاية في إزالة الكربون من مصانعنا “.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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