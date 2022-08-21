«إنيرجيا» تقتنص مناقصة تعديل مسار خط هوائى لمونوريل أكتوبر مقابل 125 مليون جنيه 

فازت شركة «إنيرجيا» للكابلات بمناقصة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل مسار أحد الخطوط الهوائية المتعارضة مع مونوريل السادس من أكتوبر، بعد منافسة مع 3 كيانات أخرى.

وطرحت الوزارة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء المناقصة على الشركات المحلية مطلع أغسطس الحالى.

وكشفت مصادر مسئولة فى «الكهرباء» – فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى قيمة العقد تصل إلى نحو 125 مليون جنيه اقتنصتها «إنيرجيا» بعد تفوق عرضها المالى على العرض الخاص بشركة السويدى إليكتريك فى المراحل النهائية.

وأضافت المصادر أن الخط الجارى تعديل مساره هو خط طناش / إمبابة ويصل إجمالى طوله لنحو 2.7 كيلو متر، وستقوم الشركة الفائزة بفك الأبراج الكهربائية وإحلال وتجديد الخط بجهد 66 كيلو فولت.

وأوضحت أن قيمة خطاب الضمان الابتدائى للمناقصة تصل إلى 1.7 مليون جنيه، بلغت قيمة كراسة الشروط نحو 30 ألف جنيه، على أن يستغرق التنفيذ 3 أشهر بحد أقصى.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق إيرادات خلال العام المالى الحالى (2022 – 2023 ) تصل إلى 178.193 مليارجنيه، بزيادة قدرها نحو 30.6 مليار عن العام المالى الماضى.