«إنيرجيا» تقتنص ممارسة كابلات خط «أكتوبر» بقيمة 300 مليون جنيه

اقتنصت شركة إنيرجيا للكابلات الممارسة التى طرحتها وزارة الكهرباء نهاية يناير الماضى، لإحلال أطوال تصل إلى 3 كيلومترات كابلات، ضمن الخط الرئيسى لمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة تقارب 300 مليون جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن إنيرجيا للكابلات فازت بالممارسة بعد منافسة كبرى مع شركتى إيجيتك المصرية وهينج تونك الصينية، مضيفة أنها قدمت العرض الأقل لتفوز بعد جولات سعرية مع المتنافسين.

وأوضحت أن الممارسة تتضمن إحلال وتجديد 4 دوائر كهربائية وكابلات هوائية لتحويلها إلى أخرى أرضية، بجهد يصل إلى 220 كيلوفولت، وستكون من نوع الكابلات الألياف الضوئية.

وأشارت إلى أن الممارسة كان قد تم طرحها نهاية يناير الماضى على الشركات العاملة فى السوق، لتغيير أطوال مختلفة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للوزارة.

وأكدت أن تمويل الممارسة سيكون من ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن يتم توقيع العقود خلال فبراير الحالى، بعد اعتماد اللجنة للعروض الفائزة بشكل نهائى.

وتستهدف الشركة المصرية العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة، بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة التى مضى على إنشائها 25 عامًا فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.

ومن المرتقب أن تصل الخطة الاستثمارية للمصرية لنقل الكهرباء إلى نحو 13.4 مليار جنيه، يتم تنفيذها بالعام المالى المقبل 2021/ 2022، بتراجع قدره نحو 6 مليارات جنيه عن العام المالى الحالى 2020/ 2021.