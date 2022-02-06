طاقة

«إنيرجيا» تفوز بممارسة إحلال كابلات خط أكتوبر الرئيسي

والتى تعد ضمن جزء من خط كهرباء أكتوبر الرئيسي إلى كابلات أرضية
عمر سالم 8:42 م, الأحد, 6 فبراير 22 8:42 م, الأحد, 6 فبراير 22

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اقتنصت شركة انيرجيا للكابلات ممارسة كابلات كبرى لإحلال ٣ كيلومترات كابلات، والتى تعد ضمن جزء من خط كهرباء أكتوبر الرئيسي إلى كابلات أرضية.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات للمال، أن إنيرجيا للكابلات فازت بالممارسة بعد منافسه كبرى مع شركتين أخريين هما إيجيتك المصرية وهينج تونك الصينية.

الكهرباء
خط كهرباء

وأضافت المصادر أن إنيرجيا قدمت العرض الأقل بعد جوالات ومفاوضات سعرية بين المتنافسين الثلاثة.

وأوضحت أن الممارسة تتضمن احلال وتجديد 4 دوائر كهربائية وكابلات هوائية الى اخري ارضيه بجهد يصل الى 220 كيلو فولت وستكون من نوع الكابلات الالياف الضوئيه.

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وأشارت إلى أن الممارسة كان قد تم طرحها نهاية يناير الماضي على الشركات العاملة في السوق لتغيير اطوال مختلفه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء.

وأكدت أن تمويل الممارسة سيكون من ضمن المشروعات الاستراتيجيه لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، على ان يتم توقيع العقود خلال فبراير الجاري بعد اعتماد اللجنة للعروض الفائزة بشكل نهائي.

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تستهدف الشركة المصرية العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت).

كما سيتم تطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عاما فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.

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ومن المرتقب أن تصل الخطة الاستثمارية للمصرية لنقل الكهرباء والبالغ إجماليها نحو 13.4 مليار جنيه، والتى يتم تنفيذها بالعام المالى المقبل 2021/ 2022 بتراجع قدره نحو 6 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى 2020/ 2021.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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