«إنوفيت موتورز إنترناشونال» تنشئ مصنعا لإنتاج السيارات الكهربائية في السعودية

اختارت “سمو القابضة” السعودية شركة “إنوفيت موتورز إنترناشونال” الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف سيارة سنوياً.

ووقَّعت الشركتان مذكرة تفاهم بهذا الشأن الخميس، خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، وذلك ضمن مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية بين البلدين يقدّر حجمها الإجمالي بـ30 مليار دولار.

لم يتضح على الفور موعد بدء إنشاء المصنع أو موقعه.

وتعكس الاتفاقية توجهاً سعودياً يركز على بناء صناعة متطورة لإنتاج المركبات الكهربائية، وذلك في إطار التحولات التي يشهدها اقتصاد المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء التي أُطلقت قبل عام بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية

في أكتوبر، كشفت “لوسِد موتورز” الأمريكية التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حوالي 60% من أسهمها أنَّ تجميع السيارات الكهربائية في المملكة سيبدأ قبل نهاية العام المقبل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وقالت إنَّ 80% من السيارات التي ستصدّرها الشركة إلى الأسواق العالمية ستُنتج في السعودية بحلول عام 2023 أو بعده ببضعة أعوام.

كذلك، وقَّعت شركة “سير الوطنية للسيارات”، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون”، اتفاقية مؤخراً لشراء قطعة أرض بقيمة 359 مليون ريال (96 مليون دولار) في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستُقام عليها منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية، إذ من المنتظر أن تبدأ الإنتاج خلال عام 2025.