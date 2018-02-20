إنوفنتشورز: 50 شركة في المرحلة الثانية لبرنامج مفاعل الريادة

المال- خاص شارك أكثر من 200 مشارك في جلسات التوعية لريادة الاعمال المقدمة من شركة انوفنتشورز، وتم قبول 50 شركة ناشئة للصعود إلى المرحلة الثانية، بعد إتمام المرحلة الأولى "سبارك" من الدورة الخامسة لبرنامج مفاعل الريادة وأثناء المرحلة الثانية والتي…

المال- خاص

شارك أكثر من 200 مشارك في جلسات التوعية لريادة الاعمال المقدمة من شركة انوفنتشورز، وتم قبول 50 شركة ناشئة للصعود إلى المرحلة الثانية، بعد إتمام المرحلة الأولى “سبارك” من الدورة الخامسة لبرنامج مفاعل الريادة

وأثناء المرحلة الثانية والتي تسمي مرحلة الانطلاق “Ignition”، سوف تخضع الشركات المتأهلة لتدريب مكثف حول تطوير نموذج العمل التجاري وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة.

ويستهدف التدريب تحقيق تطور ملحوظ وتأهيل الشركات لعرض مشاريعهم بشكل قوي على لجنة الاستثمار الخاصة بانوفنتشورز ومجموعة من الخبراء. بعد عرض المشاركين مشاريعهم على لجنة الاستثمار يتم اختيار ما بين 10 إلى 15 شركة للتأهل للمرحلة الثالثة من البرنامج; مرحلة بلازما والتي سوف تبدأ في شهر مارس 2018.

وتعليقا علي ذلك يقول هشام وهبي المدير التنفيذي لشركة انوفنتشورز ” تعد Ignition”” أو مرحلة الانطلاق من أكثر المراحل المشوقة في البرنامج، فهي تتيح لنا فرصة للتفاعل مباشرة مع رواد الاعمال في اطارعملي وحقيقي في أولى مراحل تكوين شركاتهم. جميع رواد الاعمال المشاركون في البرنامج يمتازون بـطاقة وشغف والتزام عالي لتنفيذ أفكارهم، ولديهم القدرة علي ترك تأثير ايجابي على الاقتصاد المصري وهذا ما نطمح إليه في شركة انوفنتشرز بإعتبارنا المستثمر رقم 1 الموثوق به في مجال ابداع الشركات الناشئة”.

وتمثل الشركات الناشئة المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج مفاعل الريادة العديد من المجالات والصناعات، من أهمها الصحة والتجارة الالكترونية والتصميم ووسائل الاعلام الرقمية والطاقة النظيفة والبرمجيات والتصنيع والإنتاج.

وتدير شركة انوفنتشورزالدورة الخامسة من برنامج مفاعل الريادة بالشراكة مع شركة فنتشر كابيتال فور افريكا VC4A وشركة Studio 49 وشركة The Planet وايضا شركة IBM.