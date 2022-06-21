«إنوفنتشورز» تعتزم زيادة رأسمال صندوق «Innoventures fund 1» بقيمة 100 مليون جنيه

قال رفيق دلالة، الشريك المؤسس فى شركة «إنوفنتشورز – Innoventures» المتخصصة فى الاستثمار بالشركات الناشئة وريادة الأعمال، إنها تخطط لزيادة رأس مال صندوق «Innoventures fund 1» التابع لها بقيمة 100 مليون جنيه.

وأضاف أن «إنوفنتشورز» أطلقت صندوقها فى 2019 وبدأ استثماراته الفعلية فى الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا عام 2020 وهو موجه بشكل كامل للسوق المصرية.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أنه تم بالفعل استثمار كامل المبلغ الذى جُمع فى مرحلة الاكتتاب الأولى- رفض الافصاح عن قيمة مما دفع الشركة إلى إجراء زيادة رأس مال بقيمة 100 مليون جنيه من جانب المساهمين فى الصندوق.

وأوضح أنه منذ بداية العام الجارى، استثمر الصندوق فى 3 شركات ناشئة من إجمالى 30 تمت عليها عمليات فحص من جانبه، مشيرا إلى أن الكيانات الثلاثة تعمل فى المجال الطبى والنقل، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه فقط.

وأكد أن الضغوط الحالية التى تشهدها الساحتان المحلية والخارجية أثرت على تقييمات الشركات خلال الفترة الأخيرة، وأداء الغالبية العظمى منها بشكل سلبى.

وقال «دلالة» إن هذا التأثير دفع بعض صناديق الاستثمار إلى التريث قبل الدخول فى هياكل ملكية الشركات، لحين اتضاح الرؤية، موضحًا أن أحجام الكيانات الناشئة عادة ما تكون غير قادرة على المنافسة، إلى جانب الصعوبة فى الحصول على تمويلات من جانب مستثمرين فى الجولات التمويلية.

وفيما يتعلق بعدد الشركات الإجمالية منذ بداية عمل الصندوق عام 2020 وحتى الوقت الحالى أوضح أنها بلغت 21 شركة فى مجال التكنولوجيا.

وأضاف أنه من المخطط أن يتم استثمار 100 مليون جنيه المخطط جمعها من المساهمين الحاليين خلال عام فقط.

وفيما يتعلق بصندوق الأغذية التى كانت تعتزم «إنوفنتشورز» إطلاقه قال إنه تم التريث فى الأمرِ لحين تحسن الأوضاع وتعافى أداء الشركات العاملة فى القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن «المال» نشرت سابقًا أن شركة «إنوفنتشورز – Innoventures» تعتزم إطلاق صندوق جديد للاستثمار فى شركات الأغذية الناشئة بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 50 مليون دولار.

وذكرت حينها أن الشركة بدأت بالفعل مفاوضات مع مجموعة من المؤسسات الخليجية وأخرى محلية للمشاركة فى الصندوق الجديد.

وبدأت «Innoventures» عملها فى أكتوبر 2010 وتم تسجيلها فى مارس 2011 وتعمل فى عدة مجالات منها استضافة المشروعات الجديدة، وتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع الشركات الأخرى.