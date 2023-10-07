إنها الحرب وليست عملية.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نخوض معركة صعبة في الجنوب وأسرى وقتلى بينهم قادة وجنود

قال العميد دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هناك رهائن وأسرى حرب أخذتهم حماس إلى قطاع غزة، كما أن هناك 4 فرق نظامية واحتياطية في طريقها إلى الجنوب.

جاء ذلك خلال كلمة مصورة منذ قليل أذاعته قناة i24 الاسرائيلية بعد انتهاء الاجتماع الأمني للحكومة لبحث تداعيات عملية “طوفان الأقصى” والتي شنتها حركة حماس في عدد من الأراضي المحتلة والمعروفة بمستوطنات غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المروحيات القتالية تهاجم مئات المقرات التابعة لحماس وقتلت مئات الفلسطنيين التابعين لحماس بهذه الطريقة، والجهد الرئيسي هو قتل جميع الذين تسللوا إلى أراضينا، نحن نخوض معركة صعبة للغاية. هذه ليست عملية. انها الحرب وهناك 31 كتيبة تعمل بالفعل في الجنوب والمناطق المحيطة به”.

وأشار إلى أن هناك 4 فرق نظامية واحتياطية، في طريقها إلى الجنوب، موضحَا أنه حتي الان لم تقع أي حوادث في الجبهة الشمالية، ونحن مستعدون هناك أيضاً، ومن يهاجمنا هناك سيدفع ثمناً باهظاً للغاية.

وأضاف هاغاري أنه يوجد الأن مركزان رئيسيان لاحتجاز الرهائن داخل لإسرائيل، في بلدتي أوفاكيم و بارري أمام القوات الخاصة، مشيرًا إلي أن الجهد الأساسي هو قتل جميع الذين تسللوا إلى المستوطنات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أن أمامهم ساعات صعبة، حيث يوجد قتلى بينهم قادة وجنود ومستوطنين.

وأستكمل هاغاري قوله: نحن نقاتل في 22 موقعا، ولا توجد منطقة لا توجد فيها قوات لنا، في جميع المستوطنات في غلاف قطاع غزة، مشيرًا إلي ان هناك مستوطنات تم تطهيرها من المقاتلين في بلدتي أوفاكيم وباري.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي احتمال لهجوم من جنوب لبنان: “ليس لدينا أي معلومات عن ذلك، ولدينا جاهزية ويقظة عالية على الساحة الشمالية”. وفيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية قال: إننا نقوم أيضًا بتعزيز المنطقة بكتائب وفرق عسكرية إضافية.