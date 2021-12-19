نقل وملاحة

إنهاء 50% من أعمال تكريك ميناء أبو قير البحري

يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع خلال عامين
السيد فؤاد 9:52 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21 9:52 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

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قال السيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة «نيكستشوت» الوكيل الملاحى لمجموعة «ديمى» جروب البلجيكية، إن حجم الأعمال الخاصة بمشروع تكريك ميناء أبو قير البحرى تخطت نسبة %50 موضحاً أنه يتم التنفيذ من خلال 28 وحدة بحرية متخصصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال » أن التكريك بلغ حتى الآن 170 مليون متر مكعب، بينما بلغت أعمال تكريك محطة الحاويات 10 ملايين متر مكعب، والمزمع أن تقوم بإدارتها مجموعة هاتشسون الصينية.

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وتوقع «حلمى»، أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع خلال عامين، بالتزامن مع قيام مجموعة الغرابلى بتنفيذ الأعمال الإنشائية.

يذكر أن «أبو قير» لإنشاء وإدارة الموانئ وقعت عقدًا مع «هاتشيسون» الصينية لإنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير، بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويًا، كما تقوم شركة الغرابلى بالأعمال الهندسية المتكامله.

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ويضم ميناء أبو قير الجديد عددًا من الأرصفة ذات الطول والعمق، والتى ستصبح حين اكتمالها من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون من أرصفة للحاويات والبضائع العامة والصب الجاف والسائل.

كما تم مؤخرا الانتهاء من ربط الميناء بالطرق الرئيسية والمحاور بالطريق الساحلى الدولى والإسكندرية والطريق الزراعى.

وحصل الميناء مؤخرًا على موافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات.

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ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، ومقرر أن تقوم بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية وكل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

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بقلم السيد فؤاد

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