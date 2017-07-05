إنهاء 3000 متر في المدخل الشمالي بنفق الإسماعيلية

استكمال أعمال المرافق والممرات مع بداية العام المقبل نادية صابر علمت "المال" أن أعمال حفر نفق الإسماعيلية (أسفل قناة السويس)، قاربت على 3000 متر بالمدخل الشمالي للنفق، بينما بلغت أعمال حفر النفق الجنوبي إلى 2100 مترا ويصل إجمالي طول نفقي…

استكمال أعمال المرافق والممرات مع بداية العام المقبل



نادية صابر

علمت “المال” أن أعمال حفر نفق الإسماعيلية (أسفل قناة السويس)، قاربت على 3000 متر بالمدخل الشمالي للنفق، بينما بلغت أعمال حفر النفق الجنوبي إلى 2100 مترا ويصل إجمالي طول نفقي الإسماعيلية إلى 13 كيلومترًا.

وأكدت مصادر مطلعة أن بنهاية العام الجاري ستخرج ماكينات الحفر من الإنفاق ليتم استكمال أعمال المرافق والكابلات والممرات العرضية لمداخل ومخارج الأنفاق، ومن المقرر افتتاحهما في 30 يونيو 2018 بهدف ربط سيناء بالوطن، وتسهيل حركة التجارة بين شرقي وغرب قناة السويس.



ويتكون المشروع من نفقين للسيارات يمران أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية، ويربطان كلا من الطريق الدائري بالإسماعيلية وطريق بورسعيد وطريق رأس سدر / القنطرة (شرق القناة)، وتم تكليف تحالف شركتي (بتروجيت وكونكورد) بإنشاء تلك الأنفاق.

وتم التعاقد مع شركات عالمية لتحقيق قيمة مضافة لمشروع الأنفاق بمصر، ومنها شركة Arcadis الهولندية كمكتب استشاري لأعمال التصميمات، وشركة Cdm الألمانية كمكتب استشاري لأعمال المراجعة علي التصميم والإشراف علي التنفيذ، وشركتا CMC الإيطالية وRazel/BEC الفرنسية للدعم الفني في تنفيذ الأنفاق، كما يتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل ٥٠٠ متر من طول النفق، والتي تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ.