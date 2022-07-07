إنهاء تصعيد حجاج القرعة إلى مشعر عرفات (فيديو)

أنهت بعثة حج القرعة الموفدة من وزارة الداخلية، إجراءات تصعيد الحجاج إلى الأراضي المقدسة في مشعر عرفات، وذلك وفقًا لخطط التصعيد التي وضعتها مسبقًا لأداء مناسك الحج.

ونبهت البعثة على الحجاج بالنزول وفقًا لطوابق إقامتهم بالفندق، وفي توقيتات محددة للضوابط التنظيمية.

وصعدت الحجاج في حافلات مجهزة لتوفير الراحة لهم في تنقلاتهم بين المشاعر، مع الالتزام بوجود مرشد بكل حافلة لتوجيهها إلى المسارات الصحيحة.

وقالت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن بعثة حج القرعة المصرية بدأت برفع درجة الاستعداد لتجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات وزيادة المساحة المخصصة للحجاج، والتأكد من توافر كافة الخدمات للحجاج للتيسير عليهم في آداء مناسك الحج، وذلك في إطار اهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هجرية.

وجهزت مخيمات الحجيج بمكيفات لمواجهة الإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ونجحت بعثة القرعة هذا العام في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل عملية نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، وسيتم متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيد الحجاج من خلال غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.