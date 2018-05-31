إنهاء التعاملات الورقية في ميناء دمياط

المال- خاصقررت هيئة ميناء دمياط عدم التعامل بمستندات ورقية مع شركات التوكيلات الملاحية، بداية من يونيه الجارى، بعد تفعيل خدمة التوقيع الإلكترونى، التى أسندت إدراتها للشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى (إيجيبت تراست).قال رئيس غرفة ملاحة دمياط عبدالعظيم الريدى، إن هيئة الميناء عقدت اجتماعات م

المال- خاص

قررت هيئة ميناء دمياط عدم التعامل بمستندات ورقية مع شركات التوكيلات الملاحية، بداية من يونيه الجارى، بعد تفعيل خدمة التوقيع الإلكترونى، التى أسندت إدراتها للشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى (إيجيبت تراست).

قال رئيس غرفة ملاحة دمياط عبدالعظيم الريدى، إن هيئة الميناء عقدت اجتماعات مع الشركات «أعضاء الغرفة»، لا سيما التوكيلات الملاحية للتدريب على الخدمة الجديدة.

أضاف أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة هيئة الميناء لتنفيذ ما يسمى بمنظومة الشباك الواحد، وميكنة الإجراءات والاستفادة فى إسقاط أى تعامل ورقى بين شركات التوكيلات الملاحية، وهيئة الميناء أومختلف الجهات العاملة بها، علاوة على ما يحققه من سرعة فى اتخاذ القرار، وإحكام السيطرة وتحقيق أمن وسهولة تداول المعلومات داخل المنظومة.

أشار محمد السيد كيوان، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى، إلى أن تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى بالموانئ المصرية، التى توفر العديد من الإجراءات الورقية، وبالتالى الوقت الذى يستغرق للإفراج عن البضائع.

لفت إلى أن الشركة تسعى لتعميم النظام خلال الفترة المقبلة على الشركات العاملة بالموانئ، وليس التوكيلات الملاحية فقط، كما أن هناك تخفيضاً فى رسوم إصدار شهادة التوقيع الإلكترونى، وتجديدها كحافز مقدم للشركات وأصحاب الأنشطة المتعاملين مع الميناء .

من المقرر أن تقوم الشركة بإصدار التوقيع الإلكترونى للتوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط نهاية مايو، ليكون بداية يونيه لتعميم نظام التوقيع الإلكترونى بميناء دمياط، بالنسبة لشركات التوكيلات الملاحية.

طلبت هيئة ميناء دمياط، من الشركات المتعاملة معها «ممثلة فى الإدارة المركزية للحركة والمناطق» بصورة معتمدة من الفواتير المحصلة من أى جهات داخل / خارج الميناء، وفقا لنائب رئيس الهيئة الربان طارق شاهين.

لفت إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع قيام الهيئة بإنهاء إجراءات الربط الإلكترونى وطلب التراكى الآلى، وتسليم الفواتير تنفيذاً لتكليفات إنهاء منظومة الربط الإلكترونى بالموانئ للجهات والأجهزة العاملة والمستفيدة بالموانئ، لتوحيد مفاهيم وأسس التعامل مع الجهات ذات الصلة.

