إنهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحى بمنطقة علم الروم في مطروح

أكد المهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إنهاء أعمال مدّ الشبكة، وذلك في أقلّ من أسبوع، في إطار توفير الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، مع بدء أعمال إعادة الشيء والإسراع لتيسير حركة السير بالطريق. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء استكمال أعمال مدّ شبكة الصرف الصحي بمنطقة علم الروم أمام مركز توتال، والمتبقية من المراحل الماضية، لمسافة 50 مترًا، مع إعادة الشيء لأصله.

فى سياق آخر اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والأستاذ عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، نتيجة امتحانات دورة أبريل 2022 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة، بنسبة نجاح ١٥٤،٦٩%.

وأوضح عادل مسلم، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أن نسبة نجاح دورة أبريل 2022، كان المستهدف محو أمية عدد 1055، بينما تقدَّم عدد 3567 أميًّا، حضر منهم 2166،نجح منهم عدد 1632 متحررًا من الأمية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.