إنهاء أزمة تخصيص 30 فدانا للجامعة الفرنسية فى الشروق

«الجهاز» يسلمها بحضور ممثل عن «التعليم العالى»

سلم جهاز تنمية مدينة الشروق، قطعة أرض بمساحة (30) فدانًا للجامعة الفرنسية والتى سبق وأن تم تخصيصها كتوسعات لـ«الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر»، بحضور الدكتور دونى أوليفيه داربى رئيس الجامعة، وممثلي وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء تسليم توسعات الأرض الجديدة للجامعة بحسب محضر التسليم والذى حصلت «المال» على نسخة منه، فى إطار موافقة «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، على نقل أصول مبانى ومنشآت المقر القائم وتخصيص قطعة الأرض المجاورة لها؛ ليصبح إجمالى مساحة الجامعه (33) فدان لـ«وزارة التعليم العالى والبحث العلمى».

وجاء نص محضر تسليم المساحة سالفة الذكر للجامعة الفرنسية ليؤكد على أنه بالاشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (120 ) بتاريخ 15/ 7/ 2018 المتضمن التعامل مع الجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق على قطعة الأرض المخصصة لها بما عليها من مبانى ومنشأت وكذا قطع الأراضى بأرقام (-4 -5 -6 -7 8) بمساحة ( 11.2 فدان ) كقطعة واحدة بعد الضم كتوسعات الجامعة الأهلية الفرنسية بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وطبقا للشروط الواردة بالقرار.

وأضاف الخطاب : وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ( 122 ) بتاريخ 22/ 10/ 2018م بالموافقة على تعديل مساحة التوسعات للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق وذلك على قطع الأراضى أرقام (-4 -5 -6 -7 8 – 26) وحديقة عامة غير منفذة بإجمالى مساحة ( 30 فدان ) تحت العجز والزيادة وبنفس الشروط الواردة بقرار مجلس الهيئة رقم (120 ) بتاريخ 15/ 7/ 2018م بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وذلك طبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بالقرار المتضمن الحفاظ على استمرارية الطريق الفاصل والمرافق المنفذة به بين قطع الأراضى أرقام (-4 -5 -6 -7 8 – 26) وقطعة الأرض بنشاط حديقة عامة والانتفاع بها بإقامة مناطق خضراء وملاعب ومواقف سيارات فقط.

واستكمل: «وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ( 150 ) بتاريخ 11/ 02/ 2021 والذى قرر الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 143 ) بتاريخ 8/ 9/ 2020م.».

وأضاف: «وكذلك موافقة رئاسة الجمهورية على نقل أصول مساحة أرض التوسعات بمساحة ( 30 فدان ) للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق والوارد للجهاز بكتاب المهندس معاون الوزير والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات برقم (691 ) بتاريخ 18/ 2/ 2021».

وتابع: «وإلى موافقة وزارة المالية الصادرة برقم ( 2546 ) بتاريخ 01/ 12/ 2019 وموافقة وزارة التخطيط الصادرة برقم ( 9234 ) بتاريخ 02/ 10/ 2019 على نقل الأصول.».

وأشار إلى مذكرة الإدارة القانونية المعروضة على المهندس رئيس الجهاز بتاريخ 26/ 01/ 2022م بشأن انتهاء الخصومة فى الاستئنافين المُقام من الجامعة الفرنسية والهيئة والمُنتهية بإمكانية تسليم الجامعة محضر استلام قطعة الأرض المضافة إليها.

واختتم، أنه فى يوم الاثنين الموافق 07/ 02/ 2022م اجتمعت اللجنة المشكلة لتسليم المساحة المخصصة لمشروع الجامعة الفرنسية وتوسعاتها بمساحة 33.7 فدان بمنطقة مركز المدينة (1) بحضور المهندس عبد اللطيف بشارة رئيس الجهاز ونائبه المهندس طارق يوسف، والمهندس أسامة عبد الموجود ممثلا لوزارة التعليم العالى والدكتورة دونى أوليفييه درابى رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية بمصر.

أنشئت الجامعة الفرنسية فى مصر عام 2002 وهى جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتم تأسيس مقرها فى مدينة الشروق، ومنذ عامين وافقت الحكومة على تخصيص 30 فدانا أخرى لإنشاء توسعات لها.