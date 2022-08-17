«إنماء للتمويل» تستهدف محفظة بقيمة 5 مليارات جنيه بحلول 2024

قال طارق الفيومى، الرئيس التنفيذى، لشركة «إنماء للتمويل»، إنها تستهدف زيادة حجم محفظتها إلى 5 مليارات جنيه بحلول عام 2024 .

وأوضح أن «إنماء» منحت تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، من خلال رخصتى «التأجير التمويلى» و«التخصيم».

ولفت «الفيومى» فى حوار لـ«المال»، إلى أن الشركة تُخطط لإطلاق برنامج توريق تابع خلال العام المقبل، على أن يكون الإصدار الأول مع بداية 2023 بقيمة تتراوح من 200 إلى 300 مليون جنيه، يتبعها عملية ثانية خلال عام 2024، بحوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف أن «إنماء» تستهدف التوسع الجغرافى بافتتاح أول فرع لها بالوجه القبلى، ضمن خطتها خلال العام المقبل.

وكشف أن «إنماء» تُخطط ضمن استراتيجيتها المستقبلية، لتدشين منصة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية، وإضافة أنشطة تمويلية أخرى قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح أن حجم التسهيلات الائتمانية لشركة «إنماء» خلال الوقت الحالى، بلغ حوالى 1.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها تتعامل مع حوالى 13 بنكًا محليًا، من بينها «الأهلى» و«القاهرة» و«مصر» و«البركة» و«تنمية الصادرات» و«الإمارات دبى»، إلى جانب صندوق المنحة المصرية السعودية التابع لوزارة التعاون الدولى.

وتأسست «إنماء» فى عام 2015، لتقديم خدمات التأجير التمويلى، ويتوزع هيكل ملكيتها بين كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – الذراع الاستثمارية لبنك التنمية الإسلامى، بحصة تقدر بنحو %47.14، وبنك الاستثمار العربى %31.43، وشركة أيادى للاستثمار والتنمية المملوكة لبنك الاستثمار القومى بنسبة %21.43.