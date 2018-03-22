بورصة وشركات

إنكوليس: لم ننته من الفحص النافى للجهالة لنحسم عرض الاستحواذ

رجب عزالدين قالت شركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، إن الفحص النافى للجهالة الذى طلبته الشركة المصرفية العربية الدولية، لم ينتهى إعداده بعد. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان "عروض محلية وأجنبية للاستحواذ…

22 مارس، 2018 22 مارس، 2018

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رجب عزالدين

قالت شركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، إن الفحص النافى للجهالة الذى طلبته الشركة المصرفية العربية الدولية، لم ينتهى إعداده بعد.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان “عروض محلية وأجنبية للاستحواذ على حصة أغلبية في انكوليس”.

وقالت الشركة إنها لم تدلى بتصريحات بخصوص عروض أخرى، ولم يرد إليها حتى تاريخه أى عروض رسمية بشأن الاستحواذ على أسهمها.

وسبق للشركة الإفصاح عن طلب الشركة المصرفية العربية الدولية “أحد المساهمين الرئيسين” فى 7 مارس الجارى لإجراء فحص نافى للجهالة.

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