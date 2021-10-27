«إنكوليس» توزع كوبونا نقديا بـ2.5 جنيه للسهم نوفمبر المقبل

قالت الشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” إنها ستبدأ توزيع كوبون نقدي للمساهمين بقيمة 2.5 جنيه للسهم، خلال فترة شهر تبدأ من 1 نوفمبر، وتنتهي في 31 ديسمبر المقبلين.

وأشارت في إفصاح إلى أنه بنهاية جلسة اليوم سينتهي الحق في التوزيع لمشتري السهم.

وحققت “إنكوليس” صافي ربح بلغ 16.08 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 14.63 مليون أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 100.4 مليون جنيه، مقابل 143.65 مليون الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن إدارة البورصة المصرية وافقت على نقل أسهم “إنكوليس” للقائمة (ج) في يونيو الماضي.