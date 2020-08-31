إنقاذ 5 أشخاص محتجزين بمصعد بالقاهرة وسيدة بعقار منهار بأسوان (صور)

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، في إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مصعد تعطل بهم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وسيدة عقب إنهيار سلم العقار التي تقطن فيه بمحافظة أسوان.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا عن تعطل مصعد واحتجاز أشخاص بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعلى الفور توجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، واتضح أن العقار مكون من 7 طوابق، وتعطل المصعد ما بين الأول والثاني، ما أدى لاحتجاز 5 أشخاص بداخله.

وتمكنت القوات من إخراجهم عقب تكسير فتحة بالحائط المودى الى غرفة المصعد دون ثمة إصابات، ووجه المواطنين الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

على جانب آخر، أنقذت الحماية المدنبة سيدة بأسوان عقب انهيار سلم العقار محل سكنها، بعدما تبقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من المواطنين عن انهيار جزء من سلم أحد العقارات، ووجود ربة منزل – مقيمة بمحل البلاغ- عالقة بالطابق الثاني.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، ونجحوا في إنقاذها وإنزالها من الشقة باستخدام المعدات اللازمة، ولم يسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات.

وقد لاقى ذلك استحسان الأهالي الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة، على دورهم فى الحفاظ على أرواح المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.