إنقاذ 40 ألف فدان مانجو من العفن الهبابي في محافظتين

الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 39 ألف و449 فدان منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وذلك ضمن مساحة 59 ألف و 520 فدان، م

الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من معالجة 39 ألف و449 فدان منزرعة بأشجار المانجو بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضد الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وذلك ضمن مساحة 59 ألف و 520 فدان، مصابة بهذه الحشرة بالمحافظتين.

وأوضح التقرير أن المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم الانتهاء من تقليمها بلغت حوالي 30 ألف و548 فدان من أصل 47 ألف و720 فدان مصابة، فضلاً عن 8901 فدان بمحافظة الشرقية، من أصل 11 ألف و 800 فدان مصابة بهذا المرض بالمحافظة.

وأشارت الوزارة في بيان لها انه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 37 ألف و248 فدان بالمحافظتين بالمطهرات الفطرية منها 28 ألف و797 فدان بمحافظة الإسماعيلية، و8451 فدان بمحافظة الشرقية، كذلك رش مساحة 22 ألف و241 فدان بالصابون البوتاسي بالمحافظتين، منها 14 ألف و401 فدان بمحافظة الإسماعيلية، و7840 فدان بمحافظة الشرقية، كذلك 9285 فدان تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظتين منها 5622 فدان بمحافظة الإسماعيلية و 3663 فدان بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الانتهاء من معالجة باقي المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بمختلف المحافظات وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التي توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.