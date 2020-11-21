إنقاذ 4 محتجزين وإصابة شخص في انهيار جزئي بعقار بالإسكندرية

تمكنت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، من إنقاذ عدد من المواطنين بعد انهيار جزئي في أحد العقارات الذي يقطنون فيه بمنطقة الرمل.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن الإسكندرية، بلاغًا باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظرًا لسقوط جزء من العقار الذي يقطنون فيه.

وعلى الفور دفعت بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، والتوجه للعقار محل الواقعة.

احتجاز 4 أشخاص من 3 أسر

واتضح أن العقار “بناء قديم” مكون من أرضي وثلاث طوابق علوية، يقطنه 3 أسر وسقوط سلم العقار حتى الطابق الأرضي.

ونتج عن ذلك إصابة أحد قاطنيه واحتجاز 4 من قاطني الدور الأول والثاني.

وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكي من إنزال المُحتجزين، ونقل المصاب لإحدى المستشفيات.

إخلاء العقار

إضافة إلى أنه تقرر إخلاء العقار المشار إليه من الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذ القرار ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة، للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.