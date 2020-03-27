إنقاذ 34 شخصًا محتجزين بعقار منهار جزئيًا في القاهرة (صور)

بعد انهيار سلم عقار مكون من 5 طوابق بسبب سوء الأحوال الجوية.

أنقذت قوات الحماية المدنية، 34 شخصًا محتجزين داخل عقار منهار جزئيًا مكون من 5 طوابق، بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة وذلك بعد انهيار السلم الخاص به بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عن سقوط سلم عقار ومحتجزين، بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعلى الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بكل طابق 4 شقق سكنية، وانهيار السلم الداخلي من الطابق الثالث للخامس.

وأدى انهيار السلم إلى احتجاز 34 شخصًا، وبسؤال قاطني العقار رجحوا سقوط السلم نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

واستخدمت وحدات الإنقاذ التعامل وإنزال المحتجزين باستخدام الوسائل الحديثة، والمعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

وقد لاقي سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.