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إنقاذ موظف حاول الانتحار بالقاهرة.. والسبب: خلافات بالعمل

الواقعة بشارع المبتديان بمنطقة السيدة زينب.
أماني عوض 2:40 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 2:40 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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أقدم موظف شاب في العقد الثالث من عمره، اليوم الثلاثاء، على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى عقار بشارع المبتديان بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، ونجحت أجهزة الأمن في إنقاذه وإقناعه بالعدول عنها.

تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السيدة زينب، أن أحد الأهالي بالمنطقة تقدم ببلاغ عن محاولة انتحار أحد الأشخاص من أعلى عقار.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من العمر.

وتدخلت أجهزة الأمن وبعد مناقشات معه أقنعته بالعدول عن فكرة الانتحار.

وأرجع الشاب سبب إقدامه على الانتحار إلى أنه موظف ولديه مشاكل في العمل، وفوجئ بقرار لنقله تعسفيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضرًا بالواقعة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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