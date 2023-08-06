إنقاذ شخص محتجز داخل مصعد في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الفيوم ، من إنقاذ أحد الأشخاص إنقاذ شخص محتجز داخل مصاعد في الفيوم، عقب احتجازه بمصعد معطل في أحد العقارات ومساعدته في الخروج دون إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بإحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين تعطل المصعد وبداخله شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم- وذلك أثناء توجهه لزيارة شقيقه بالعقار، وأمكن مساعدته وإخراجه “دون إصابات”، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية استغاثته.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل، والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف، والحوادث الطارئة.