إنقاذ سيدتين محتجزتين في حريق شقة بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من إنقاذ سيدتين محتجزتين داخل مسكنهما نتيجة نشوب حريق داخل إحدى الشقق بالعقار سكنهما بمنطقة مصر الجديدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت لموقع البلاغ، وبالفحص تبين احتجاز سيدتين نتيجة نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، بإحدى الشقق بالعقار محل سكنهما.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهما، وإنزالهما عن طريق السلم الهيدرولكي، والسيطرة على الحريق ومنع إنتشاره دون حدوث ثمة خسائر فى الأرواح.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة، للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.