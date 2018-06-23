إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض عالميا وإعادتها لخليج السويس

حسين رجب نجحت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة السويس وبالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض عالميا وإعادتها لبيئتها الطبيعية، وفق بيان. وأوضحت الوزارة في البيان ذاته، أنه "ورد بلاغ من أحد أعضاء جمعية بلو تيم التطوعية العا

حسين رجب

نجحت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة السويس وبالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض عالميا وإعادتها لبيئتها الطبيعية، وفق بيان.

وأوضحت الوزارة في البيان ذاته، أنه “ورد بلاغ من أحد أعضاء جمعية بلو تيم التطوعية العاملة فى مجال الحفاظ على البيئة و الحياة البحرية إلي فرع جهاز شئون البيئة بالسويس بوجود سلحفاة بأحد محلات بيع الأسماك بالمحافظة”.

وأضافت “علي الفور أصدر محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة توجيهاته بتشكيل لجنة لفحص البلاغ والتأكد من الواقعة”.

وأكدت اللجنة “وجود السلحفاة وقام صاحب المحل بتسليمها إلي اللجنة والذي أفاد باتصاله بأحد أعضاء الجمعية فور علمه بنوع السلحفاة ومدي ندرتها”.

ووفق البيان “تم التنسيق مع معهد علوم البحار لإطلاق السلحفاة وإعادتها لبيئتها الطبيعية بشاطئ السادات بخليج السويس ، وذلك حفاظا علي التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية”.

وقال أصدقاء لصاحب محل الأسماك ويدعي إسلام الفهد، عبر صفحة الأخير عبر “فيسبوك”، إن الفهد اشتراها من الصيادين بمبلغ كبير ورفض بيعها وأعادها للمياه مرة ثانية لكي يحميها من الانقراض.