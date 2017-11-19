إنقاذ المصير العربى من أيدى الغير.. كيف؟

فى إطار الصراع الإقليمى والدولى لما يتصل بالأزمة السورية.. يتزامن سقوط كل من مشروعى قرار أميركى وروسى «متضادان» فى مجلس الأمن 17 نوفمبر الحالى بشأن استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا.. مع اجتماع القمة الثلاثى فى مدينة «سوتشى» الروسية بين زعماء روسيا وإيران وتركيا 27 نوفمبر- يتناول الأجندة السورية بكامل طيفها- لتفعيل مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية.. على خلفية النجاحات الأخيرة المتحققة فى مكافحة الإرهاب وخفض حدة العنف فى البلاد، وحيث يدور الحديث- بحسب وزير الخارجية الروسى «لافروف» عن صوغ دستور جديد تجرى انتخابات على أساسه، وهو ما يتوافق مع أفكار جاءت فى بيان مشترك للرئيسين الأميركى والروسى فى فيتنام منتصف الشهر الجارى.. الأمر الذى ينطبق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ذلك فيما يسبقه اجتماع «الرياض2» فى 22 نوفمبر الحالى للمعارضة السورية الذى يأتى فى سياقات ومتغيرات سياسية إقليمية ودولية كثيرة.. وبغرض تشكيل هيئة جديدة لوفد معارضة تفاوضى جديد يواجه التعويل الروسى على مؤتمر «سوتشى» المقبل.

إلى ذلك، يجوز القول بفرضية استمرار الحرب الأهلية فى سوريا 2011 إلى ما لا نهاية لولا دخول روسيا على خط الأزمة إلى جانب سوريا- ومع حلفائها الإقليميين- سواء على الصعيد الدبلوماسى واللوجيستى.. ثم على المستوى العسكرى منذ نهاية سبتمبر 2015، ذلك فى محاولة ما زالت مستمرة لوضع نهاية لسياسة «الفوضى الخلاقة» التى أطلقت زوابع «الربيع العربى».. ربما لتنحسر مخاطرها عن عموم المنطقة العربية.. والتى أطبقت منذ سنوات على مصائر كل من سوريا/ لبنان- العراق- اليمن- مصر.. وليبيا، من غير المستبعد، امتدادها (الفوضى الخلاقة) لأبعد من ذلك، من المشرق العربى إلى المغرب العربى، وبرغم عدم اليقين العربى بالنوايا البعيدة لروسيا «البرجماتية المنفتحة».. إلا أن التشكك شبه اليقينى بالمواقف الأميركية يدفع حلفاء واشنطن من العرب إلى الاتجاه لخطب ود موسكو، ومن دون استثناء الصين حتى وإن وقفت دبلوماسية بكين «المتأنية» فى الشرق الأوسط.. خلف روسيا بخطوة أو خطوتين، إذ لولا ذلك لما أمكن لموسكو التحصل.. سواء على تعديل موقف تركيا المعادى من سوريا أو على وثيقة- ولو مقتضبة- بالمشاركة مع الولايات المتحدة للإقرار بوحدة الأراضى السورية.. وعلمانيتها، إلى آخر ما تضمنه البيان المشترك بين الرئيسين من نقاط هامة ومحددة.

فى سياق متصل لما سبق، هل يمكن توقع إستعادة كل من مصر وسوريا شراكتهما الاستراتيجية- مفتاح الحرب والسلام فى المنطقة- من بعد أن أدى عدم توازى خطواتهما عقب حرب 1973، إلى إرباك مطرد لمجمل المشهد العربى منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وفى غموض المصير العربى.. إما بالانكفاء أمام حائط شبه مسدود وإما بالنجاة معاً من سوء العواقب التى لا تزال تمسك تلابيبهم بشكل أو آخر إلى أمد غير منظور.. لا يعفيهم من مخاطره.. لا نفوذ أميركا داخل السعودية.. ولا تدخل روسيا فى سوريا.. ولا تلك الحروب بالوكالة عن القوى الكبرى من خارج الإقليم أو من داخله، ليس سوى إنقاذ المصير العربى من أيدى الغير، ولكن كيف؟

(يتبع)