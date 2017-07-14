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إنقاذ أثر يكشف عن غطاء تابوت بمعبد إيزيس وسط القمامة

مها يونسكشف فريق إنقاذ أثر بالإسكندرية عن غطاء لأحد توابيت الموقع الأثرىّ بعد أن كان مغمورًا بالقمامة، ضمن الحملة اليومية التي تقوم بإنقاذ آثار موقع معبد إيزيس الرأس السوداء بمنطقة سيدى بشر قبلي، وذلك تحت إشراف الأثرية داليا عزت، مسئول إدارة الوعى الأثري ورئيس الفريق، وبحضور مفتشى آثار منطقة اللات
14 يوليو، 2017 14 يوليو، 2017

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مها يونس

كشف فريق إنقاذ أثر بالإسكندرية عن غطاء لأحد توابيت الموقع الأثرىّ بعد أن كان مغمورًا بالقمامة، ضمن الحملة اليومية التي تقوم بإنقاذ آثار موقع معبد إيزيس الرأس السوداء بمنطقة سيدى بشر قبلي، وذلك تحت إشراف الأثرية داليا عزت، مسئول إدارة الوعى الأثري ورئيس الفريق، وبحضور مفتشى آثار منطقة اللاتين.

وكان ذلك بالتعاون المتميز مع إدارة الرصد والرقابة البيئية بمحافظة الإسكندرية وحى المنتزه وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية دون تكليف وزارة الآثار أى أعباء مالية.

الجدير بالذكر أن فريق العمل يستخرج يوميًّا من الموقع 9 أطنان من المخلفات المتراكمة منذ سنوات، لحين كشف فريق العمل عن غطاء التابوت الحجري.

يُذكر أن أغلب أعضاء فريق إنقاذ أثر من خريجى أقسام الآثار والترميم وغيرهم من طلبة الثانوية العامة وتخصصات أخرى، والمقترح أن تستمر الحملة حتى 25 من الشهر الحالي.

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