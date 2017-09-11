اتصالات وتكنولوجيا

إنفينيكس للهواتف تتوسع فى 4 أسواق جديدة‎

محمود جمالكشف أحمد وجيه، مدير مبيعات شركة إنفينيكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن قيام الشركة مؤخرا بالتوسع فى 4 أسواق جديدة عالميا هى الهند وروسيا وإسبانيا وفرنساجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4، ونوت 4 برو بالسوق المصرية .وأوضح أن ا
11 سبتمبر، 2017 11 سبتمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود جمال

كشف أحمد وجيه، مدير مبيعات شركة إنفينيكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن قيام الشركة مؤخرا بالتوسع فى 4 أسواق جديدة عالميا هى الهند وروسيا وإسبانيا وفرنسا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4، ونوت 4 برو بالسوق المصرية .

وأوضح أن الشركة تأسست فى عام 2013، ولديها تواجد فى 22 دولة حول العالم، ثم اتجهت للتوسع فى منطقة جنوب وغرب أفريقيا وبالأخص السوقين المصرية والنيجيرية.

وأضاف وجيه أن انفينيكس لديها 4 مصانع لانتاج الهواتف منها 3 بالصين والآخر بإندونيسيا، مبينا أن الشركة نجحت خلال العامين الماضيين فى المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى فى سوق الهواتف الذكية بمصر .

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!