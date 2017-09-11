إنفينيكس للهواتف تتوسع فى 4 أسواق جديدة‎

محمود جمالكشف أحمد وجيه، مدير مبيعات شركة إنفينيكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن قيام الشركة مؤخرا بالتوسع فى 4 أسواق جديدة عالميا هى الهند وروسيا وإسبانيا وفرنساجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4، ونوت 4 برو بالسوق المصرية .وأوضح أن ا

محمود جمال

كشف أحمد وجيه، مدير مبيعات شركة إنفينيكس الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن قيام الشركة مؤخرا بالتوسع فى 4 أسواق جديدة عالميا هى الهند وروسيا وإسبانيا وفرنسا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4، ونوت 4 برو بالسوق المصرية .

وأوضح أن الشركة تأسست فى عام 2013، ولديها تواجد فى 22 دولة حول العالم، ثم اتجهت للتوسع فى منطقة جنوب وغرب أفريقيا وبالأخص السوقين المصرية والنيجيرية.

وأضاف وجيه أن انفينيكس لديها 4 مصانع لانتاج الهواتف منها 3 بالصين والآخر بإندونيسيا، مبينا أن الشركة نجحت خلال العامين الماضيين فى المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى فى سوق الهواتف الذكية بمصر .